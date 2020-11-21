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    • 21.11.2020 16:00
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    - | Canlı anlatım izle | 9.hafta maçları

    Milli ara sonrası , deplasmanında santra yapıyor. 17 puanlı Sarı-lacivertliler, Gençlerbirliği deplasmanından 3 puanla dönerek zirve takibini sürdürmek istiyor. Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımını ise takvim.com.tr üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz...

    Gençlerbirliği-Fenerbahçe | CANLI

    , 'in 9. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geliyor. Ligde ilk mağlubiyetini milli ara öncesinde evinde İttifak Holding Konyaspor'dan alan Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında kazanarak yeni bir seriye başlamak istiyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli takım, haftaya 17 puanla 2. sırada giriyor. ile yollarını ayıran Gençlerbirliği ise Mustafa Kaplan ile çıkacağı ilk maçı kazanmak istiyor.

    GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE 11'LER

    Gençlerbirliği: Nordfeldt, H. İbrahim, Diego, Toure, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Furman, Ayite, Sio

    Fenerbahçe: Altay, Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Perotti, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

    FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

    Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanına ikisi sakatlık, ikisi de corona virüs nedeniyle 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.

    Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren ve , Ankara deplasmanında takımlarıyla olamayacak. Milli takımında corona virüs testi pozitif çıkan Enner Valencia ile ismi açıklanmayan bir futbolcu daha hastalığı sebebiyle Gençlerbirliği maçında yer almayacak.

    LUIZ GUSTAVO CEZA SINIRINDA

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gustavo, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.

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    Haberler Spor Gençlerbirliği- Fenerbahçe | Canlı anlatım izle | Süper Lig 9.hafta maçları