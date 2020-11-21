Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Ligde ilk mağlubiyetini milli ara öncesinde evinde İttifak Holding Konyaspor'dan alan Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında kazanarak yeni bir seriye başlamak istiyor. Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki sarı-lacivertli takım, haftaya 17 puanla 2. sırada giriyor. Mert Nobre ile yollarını ayıran Gençlerbirliği ise Mustafa Kaplan ile çıkacağı ilk maçı kazanmak istiyor.

GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE 11'LER

Gençlerbirliği: Nordfeldt, H. İbrahim, Diego, Toure, Polomat, Berat, Piris, Candeias, Furman, Ayite, Sio

Fenerbahçe: Altay, Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Gustavo, Sosa, Perotti, Pelkas, Mert Hakan, Cisse

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanına ikisi sakatlık, ikisi de corona virüs nedeniyle 4 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Gökhan Gönül ve Harun Tekin, Ankara deplasmanında takımlarıyla olamayacak. Milli takımında corona virüs testi pozitif çıkan Enner Valencia ile ismi açıklanmayan bir futbolcu daha hastalığı sebebiyle Gençlerbirliği maçında yer almayacak.

LUIZ GUSTAVO CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'nin Brezilyalı tecrübeli futbolcusu Luiz Gustavo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gustavo, Gençlerbirliği karşısında sarı kart görmesi durumunda bir sonraki hafta Beşiktaş derbisinde takımını yalnız bırakacak.