Türkiye Basketbol Federasyonu, Ufuk Sarıca'dan boşalan A Milli Takım Başantrenörlük görevi için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Ene ile pazartesi günü resmi sözleşme imzalanacak.





A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda dün başantrenör Ufuk Sarıca ile yollar ayrılmıştı. TBF, bugün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Sarıca'dan boşalan başantrenörlük görevine Orhun Ene'nin getirildiğini açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

A Erkek Milli Takımı'mızın başantrenörlüğü için Orhun Ene ile prensip anlaşmasına varılmıştır.

Orhun Ene ile 23 Kasım Pazartesi günü resmi sözleşme imzalanacağı ifade edildi.