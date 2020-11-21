Süper Lig'de bugün 2 karşılaşma daha oynanacak. Saat 13.30'da Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor'u evinde konuk edecek. Maçı Hüseyin Göçek yönetecek. Saat 16.00'da ise Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Bu karşılaşmada ise Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
İLKE ÖZYÜKSEL AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU
Polonya'da düzenlenen 24 Yaş Altı Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel, altın madalya kazandı. Genç sporcu kazandığı madalya sonrası, "Pandemi döneminde böyle bir başarı elde ettiğim için çok mutluyum. Bu madalyayı tabii ki ülkeme armağan ediyorum" diye konuştu.
K.PAŞA'DA 7 OYUNCUNUN TESTİ POZİTİF SONUÇLANDI
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da 7 oyuncunun yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığı bildirildi. Yapılan açıklamada 7 covid-19 vakasının ikisinin milli takımdan döne n oyuncularda çıktığı ifade edildi. Oyuncuların karantina ve tedavi sürecine başlandı.
BAŞKENTTE ZORLU RANDEVU
Fenerbahçe, bugün saat 16.00'da başkent deplasmanında G.Birliği'nin konuğu olacak. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Ev sabibi ekipte Stancu sakat, Johansson cezalı. Sarı-Lacivertli ekipte ise Gökhan, Harun, Ademi, Tolga, Valencia, Sangare ve Sinan kadroda yok.
OZAN TUFAN SAĞ BEKE GEÇİYOR
Gökhan Gönül'ün ardından Nazım Sangare de milli takımda sakatlanınca Ozan Tufan'a yeni görev çıktı. Ozan, savunmanın sağında görev yapacak.
GUSTAVO DERBİ ÖNCESİ SINIRDA
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo sarı kart sınırında. Brezilyalı bugün kart görürse önümüzdeki hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
GÖKHAN DERBİ İÇİN ZORLUYOR
Beşiktaş derbisine yetişmek isteyen Gökhan Gönül günde çift seans tedavi görüyor. Gökhan'ın derbiye yetişme ihtimali yüzde 50.