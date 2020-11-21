İLKE ÖZYÜKSEL AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Polonya'da düzenlenen 24 Yaş Altı Modern Pentatlon Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel, altın madalya kazandı. Genç sporcu kazandığı madalya sonrası, "Pandemi döneminde böyle bir başarı elde ettiğim için çok mutluyum. Bu madalyayı tabii ki ülkeme armağan ediyorum" diye konuştu.