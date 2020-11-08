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    • 08.11.2020 17:33
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    'ın golleri 'i mağlubiyetten kurtaramadı

    Son dakika haberi... Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 10. haftasında , deplasmanda Brest'e 3-2 mağlup oldu. Milli futbolcu 'ın attığı 2 gol Lille'i mağlubiyetten kurtaramadı.

    Burak'ın golleri Lille'i mağlubiyetten kurtaramadı

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 10. haftasında , deplasmanda Brest'e 3-2 mağlup oldu.

    Francis-Le Ble Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Brest, 15. dakikada Ronael Pierre-Gabriel, 19. dakikada Romain Perraud ve 42. dakikada Irvin Cardona'nın golleriyle 3-0 öne geçti.

    BURAK YILMAZ'IN 2 GOLÜ YETMEDİ
    Milli futbolcu , 45+3. dakikada penaltıdan attığı golle farkı 2'ye indirdi: 3-1. Burak, Yusuf Yazıcı'nın pasında 57. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi.

    Lille, kalan dakikalarda beraberliği sağlayacak golü bulamayınca bu sezonki ilk yenilgisini yaşadı.

    Ligde forma giydiği son 6 maçın 5'inde gol sevinci yaşayan ve ligdeki gol sayısını 6'ya yükselten Burak Yılmaz, takımının en skorer ismi oldu.

    Lille, bu sonuçla 19 puanda kaldı. Brest ise puanını 12'ye yükseltti.

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