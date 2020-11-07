



Avrupa Ligi'nde Lille'in Milan'ı 3-0 yendiği maçta hat-trick yapan Yusuf Yazıcı gündeme oturdu... Sparta Prag deplasmanında da rakip ağlara 3 gol bırakan milli futbolcu tarihe geçti. Yusuf bir Avrupa Ligi sezonunun grup aşamasında iki hat-trick yapan ve bunu iki deplasmanda başaran ilk oyuncu oldu. Gol sayısını da 6'ya çıkaran genç yıldız 2012- 2013 sezonunda 8 gol atan Burak Yılmaz'ın ardından bir Avrupa Kupası sezonunda en çok gol atan ikinci Türk oyuncu olarak da kayıtlara geçti. Fransız basını maçla ilgili yorumlarında, "Lille, Yusuf'un liderliğinde Fransız futbolunun onurunu kurtardı. Yusuf'un golleri, Zlatan'ı üzdü" dedi.