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Burak Yılmaz Fransa'da yine sahnede! Kulüpten 'Kral' paylaşımı...

Fransa Ligue 1'in namağlup tek takımı Lille, 9. hafta maçında sahasında Lyon'u konuk etti. Lille, Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Zeki Çelik ile Burak mücadelede 90 dakika forma giydi. Burak Yılmaz'ın Lyon maçındaki performansı ve saha liderliğini iyi yansıtmasıyla Lille, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşıma; "Türkçe 'O her yerde' demeyi bilen var mı? Kral'dan maça muhteşem başlangıç" notu düşüldü.

02.11.2020 10:41 - Son Güncelleme: 02.11.2020 10:41
Burak Yılmaz Fransa'da yine sahnede! Kulüpten 'Kral' paylaşımı...

Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 9. haftasında Lille ile Olympique Lyon, Pierre Mauroy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

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Burak Yılmaz Fransa'da yine sahnede! Kulüpten 'Kral' paylaşımı...

Sezon başında Lille'e transfer olan ve maça 11'de başlayan Burak Yılmaz yükselen grafiğini sürdürdü

Burak Yılmaz Fransa'da yine sahnede! Kulüpten 'Kral' paylaşımı...

Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, O. Lyon karşısında Bamba'nın 23. dakikada attığı golün asistini yaptı.

Burak Yılmaz Fransa'da yine sahnede! Kulüpten 'Kral' paylaşımı...

Maçta Lyon'un golünü ise 42. dakikada Zeki Çelik kendi kalesine attı.

Burak Yılmaz Fransa'da yine sahnede! Kulüpten 'Kral' paylaşımı...

KIRMIZI KART ÇIKTI
50. dakikada Lyon'da Marcelo kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

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