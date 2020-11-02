Burak Yılmaz Fransa'da yine sahnede! Kulüpten 'Kral' paylaşımı...
Fransa Ligue 1'in namağlup tek takımı Lille, 9. hafta maçında sahasında Lyon'u konuk etti. Lille, Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Zeki Çelik ile Burak mücadelede 90 dakika forma giydi. Burak Yılmaz'ın Lyon maçındaki performansı ve saha liderliğini iyi yansıtmasıyla Lille, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Paylaşıma; "Türkçe 'O her yerde' demeyi bilen var mı? Kral'dan maça muhteşem başlangıç" notu düşüldü.
02.11.2020 10:41
- Son Güncelleme: 02.11.2020 10:41
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