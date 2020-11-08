Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.11.2020 16:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.11.2020 16:24
    ABONE OL

    'ta flaş ayrılık! Resmen açıklandı

    ING Ligi'ne çok kötü bir başlangıç yapan 'ta flaş bir ayrılık yaşandı. Siyah-beyazlı ekibin resmi sitesinden yapılan açıklamada, başantrenör Burak Bıyıktay ile karşılıklı anlaşma sonucu yollar ayrıldı.

    Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Resmen açıklandı

    Erkek Takımı'nda başantrenör Burak Bıyıktay ile yolların ayrıldığı açıklandı.

    Siyah-beyazlılardan yapılan resmi açıklama şu şekilde:
    Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörlük görevini yürüten Burak Bıyıktay ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

    Bıyıktay'dan boşalan Başantrenörlük görevi için arayışlar devam etmektedir.

    Basketbol Altyapı ve Yeniden Yapılandırma Direktörümüz Ahmet Kandemir, yeni bir isim getirilene kadar Erkek Basketbol Takımımızın Başantrenörü olarak görev yapacaktır.

    Burak Bıyıktay'a hizmetleri için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Spor Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Resmen açıklandı