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    • 08.11.2020 18:03
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    - | CANLI ANLATIM

    'in 8. haftasında deplasmanda Demir Grup 'a konuk oluyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

    'in 8. haftasında deplasmanda Demir Grup 'a konuk oluyor.

    Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    SİVASSPOR - GALATASARAY | CANLI

    SİVASSPOR - GALATASARAY | İLK 11'LER
    Galatasaray    : Okan Koçuk, Omar, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Belhanda, , Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Babel, Feghouli.

    Sivasspor:

    Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın çıktığı 7 maçta 4 galibiyet 1 beraberlik ile 13 puanı bulunuyor. Demir Grup Sivasspor ise çıktığı 6 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puana sahip.

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