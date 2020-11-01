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    • 01.11.2020 11:45
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    'na bir talip de İtalya'dan

    'ın yeniden şahlanmasında ve üst üste aldığı iyi sonuçlarda büyük pay sahibi olan milli yıldızımız 'nun talipleri her geçen gün artıyor.

    Hakan Çalhanoğlu'na bir talip de İtalya'dan

    Geçtiğimiz sezon pandemi arası sonrası adeta küllerinden doğan ve 'ın şahlanmasında pay sahibi olan 'nun talipleri artıyor.

    Calciomercato'nun haberine göre; Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Çalhanoğlu için Milan'ın ezeli rakibi Inter de devreye girdi.

    Manchester United'ın da talip olduğu milli yıldız için fırsat yoklayan Inter, İngiliz devinin anlaşamaması üzerine harekete geçecek.

    Bu sezon Milan formasıyla toplamda 8 karşılaşmaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 4 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.

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