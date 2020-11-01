Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğuna 4 aday

Bordo-mavililer, Eddie Newton sonrası yeni teknik direktörünü arıyor. Karadeniz ekibinin gündeminde birçok isim var. Abdullah Avcı da adaylardan biriydi ancak deneyimli çalıştırıcının, kendisini iyi bir proje öneren Antalyaspor ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Fırtına yine de nabız yoklarken diğer adaylar Mustafa Reşit Akçay, Şota Arveladze, Tamer Tuna ve Fatih Tekke. Yönetim kurulu kısa süre önce yaptığı toplantıda yeni teknik direktör ile ilgili kararı başkan Ahmet Ağaoğlu'na bırakmıştı.

TAMER TUNA ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu 4 teknik adamla görüşecek. Ardından da Karadeniz ekibinin yeni çalıştırıcısı belirleyecek. İşte o isimler: