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    • 01.11.2020 09:55
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    'da teknik direktörlük koltuğuna 4 aday

    Tarihinin en kötü sezon başlangıçlarından birini yapan 'da Newton ile yollar ayrıldı. Hocanın gönderilmesinin ardından arayışlara başlayan bordo-mavili ekipte 4 ismin adı ön plana çıktı.

    Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğuna 4 aday

    Bordo-mavililer, Eddie Newton sonrası yeni teknik direktörünü arıyor. Karadeniz ekibinin gündeminde birçok isim var. Abdullah Avcı da adaylardan biriydi ancak deneyimli çalıştırıcının, kendisini iyi bir proje öneren Antalyaspor ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Fırtına yine de nabız yoklarken diğer adaylar Mustafa Reşit Akçay, Şota Arveladze, Tamer Tuna ve Fatih Tekke. Yönetim kurulu kısa süre önce yaptığı toplantıda yeni teknik direktör ile ilgili kararı başkan Ahmet Ağaoğlu'na bırakmıştı.

    TAMER TUNA ÖNE ÇIKTI
    Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu 4 teknik adamla görüşecek. Ardından da Karadeniz ekibinin yeni çalıştırıcısı belirleyecek. İşte o isimler:

    TAMER TUNA: Antalyaspor'dan ayrılan genç teknik adam, Şota Arveladze'den net cevap gelmemesi sebebiyle ön plana çıktı. Son dönemde Türk hocalar arasında öne çıkan Tuna, Ahmet Ağaoğlu'nun da favorisi.

    FATİH TEKKE: Taraftar onu çok istiyor. Birçok yöneticinin de ilk adayı. İstanbulspor ile başarılı bir sezon geçiren Tekke, Trabzonspor'dan resmi teklifi bekliyor. O koltuk, genç hocanın hayallerini süslüyor.

    MUSTAFA REŞİT AKÇAY: Usta çalıştırıcı, Şota Arveladze'nin 1.5 ay gecikmeli gelmesi durumunda 'geçiş döneminde' takımı devralacaktı. Özellikle bir yönetici Mustafa Reşit Akçay ismi üzerinde ısrar ediyor.

    ŞOTA ARVELADZE: Kulübü Pakhtakor ile şampiyonluk mücadelesi verdiği için "Sonra görüşelim" dedi. Yönetimin, Gürcü efsaneyi bekleyip beklemeyeceği belirsiz. Kulübü çok iyi tanıması büyük avantaj.
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    Haberler Spor Trabzonspor'da teknik direktörlük koltuğuna 4 aday