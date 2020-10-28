La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre milli futbolcu, Milan'ın kendisine önerdiği yıllık 3 milyon euro'luk teklife sıcak bakmıyor. Beklentilerinin altında bir teklif sunan Milan'a karşılık İngiliz devi Manchester United'ın, yıldız ismin kapısını 5 yıllık ve oldukça karlı bir teklifle çalacağı kaydedildi.