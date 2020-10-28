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    • 28.10.2020 15:16
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    Dünya devleri sıraya girdi! 'da bilmecesi

    Bu sezon sergilediği performans ile dikkatleri üzerine çeken ve 'ın vazgeçilmezi haline gelen 'nun sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Milli yıldızın peşinde Manchester United başta olmak üzere birçok dünya devinin olduğu iddia edildi. Milan ise yıldız ismin sözleşmesini uzatmak için kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor.

    Milan'da Hakan bilmecesi! Dünya devleri sırada

    İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen Hakan Çalhanoğlu, bu sezon gösterdiği performansla takımının vazgeçilmez isimleri arasında yerini aldı. 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

    La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre milli futbolcu, Milan'ın kendisine önerdiği yıllık 3 milyon euro'luk teklife sıcak bakmıyor. Beklentilerinin altında bir teklif sunan Milan'a karşılık İngiliz devi Manchester United'ın, yıldız ismin kapısını 5 yıllık ve oldukça karlı bir teklifle çalacağı kaydedildi.

    Milan'la bu sezon çıktığı toplam 8 karşılaşmada 4 gol atan ve 4 de asist yapan Hakan Çalhanoğlu'nun, önümüzdeki günlerde yeniden Milanlı yöneticilerle bir araya geleceği belirtildi.
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    Haberler Spor Dünya devleri sıraya girdi! Milan'da Hakan Çalhanoğlu bilmecesi