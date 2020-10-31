A Spor'un haberine göre; Trabzonspor'da Eddie Newton'ın görevine son verildi. Yönetim kurulu kararının kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
Kasımpaşa maçında 3-1'lik galibiyetten 4-3'lük yenilgi alan ve ligin 7 haftası geride kalırken 5 puan toplayabilen Bordo-Mavili ekipte fatura Newton'a kesildi. Fenerbahçe yenilgisinden sonra arayışlara giren ve bazı teknik adamlarla görüşen Trabzonspor yönetimi bir süre daha İngiliz hoca ile devam etme kararı almıştı. Son yenilginin ardından Eddie Newton ile yollar ayrıldı.
Bordo-mavili ekip, İngiliz çalıştırıcı ile Süper Lig'de bu sezon çıktığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Trabzonspor, son olarak dün sahasında oynadığı 7. hafta maçında Kasımpaşa'ya 4-3 yenildi.
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