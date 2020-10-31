Trabzonspor - Kasımpaşa maçı hakkında flaş sözler: Trabzonspor hocasız çıksa daha iyi sonuç alırdı
Süper Lig'in 7. haftası harika bir mücadeleyle başladı. Karşılaşmada 1-0 öne geçmesine rağmen ilk yarıyı 3-2 geride kapatan İstanbul temsilcisi son dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 4-3'lük skorla ve 3 puanla ayrıldı. Spor yazarları bordo-mavililerin bu şok yenilgisini değerlendirirken flaş yorumlar yapıldı. İşte o yazılar...
NECMİ PEREKLİ - OLDU MU ŞİMDİ!
Rakip Kasımpaşa oyunun ilk on beş dakikasında Trabzonspor'u adeta ablukaya aldı. Bilinmez bir sebeptir ki bordo- mavili ekipten bir kişi dahi ki orta sahaya özellikle söylüyorum; ne topa ne de rakibe bir tek müdahalede dahi bulunmadı. Bu oyun tarzı Kasımpaşa'ya ilk golü getirdi. Bu takıma ve bu transferlere bu Newton ne yapacak?
Bu işi bilen bir tek Allah'ın kulu buna cevap versin. Bir de iki haftadır Trabzonspor teknik sorumlusu Newton'un varlığı ile kalması konusu tartışılıp bu taraftarın önüne atılıyor. Yönetim bu şekilde kendini Newton'un arkasına alarak güya eleştiri ve saldırı oklarından kendilerini koruyorlar. Nafile saklanmayın bu takımın bu durumlara düşmesinin tek ve ilk sorumlusu bu kulübün yönetimidir. Fakat bu maç hakkında futbolun temaşa gücü açısından baktığımızda yedi gollü fevkalade mücadeleli ve heyecanlı geçen bir maç. Trabzonspor için fevkalade olumsuz sinyaller veren bir sonuç.
"MUTLAKA 1. SINIF BİR ELEMANLA AYAĞA KALDIRILMASI GEREKİR"
Forvet hattına gelince... Bu blokun mutlaka birinci sınıf bir eleman ile tekrar ayağa kaldırılması gerekir. Zira rakibi korkutacak, tereddütte düşürecek bir oyuncunun olmadığı malum. Eğer siz bu takımla ilk sıralara oynamak istiyorsanız bu iş, bu ekiple olmaz.
Orta saha ve forvet arasındaki bağlantı konusunda Trabzonspor doku kaybı yaşıyor. Bu aradaki iletişimin mutlaka bir şekilde organize edilmesi gerekir. Kendilerinden yerli futbolcular olarak çok şey beklenen kaleci Uğurcan ve Abdulkadir Ömür bu yılın performansı ile gelecekleri konusunda tehlike sinyalleri vermektedir.