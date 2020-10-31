4 BÜYÜK HATA YAPTIK 4 GOL YEDİK!

Trabzonspor'un hocası Eddie Newton, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu. İngiliz hoca, "4 büyük hata yaptık. Cezasını çektik. Bu kadar basit. Başarı ve başarısızlık sezon sonu değerlendirilir. Şu anda sezonun başındayız. Yapmamamız gereken hatalar yaptık. Bunları düzeltmek zorundayız" dedi.

2 TARTIŞMALI KARAR

Trabzonspor cephesi Kasımpaşa'nın penaltısına tepki gösterdi. Bordo- Mavililer Koita'nın golü öncesi ise faul bekledi.