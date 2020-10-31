Trabzonspor evinde Kasımpaşa'ya 4-3 kaybetti. Henüz 7. dakikada Tırpan yaklaşık 25 metreden harika bir gole imza attı: 0-1. 22'de Nwakaeme'nin asistinde Serkan Asan topa gelişine vurdu. Top ağlarla buluştu: 1-1. 30'da Nwakaeme şık bir vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti.
KAMİL AHMET'TEN BÜYÜK HATA
37'de Nwakaeme'nin dar açıdan vuruşu ağlarla buluştu: 3-1. 40'ta Kamil Ahmet'in hatasında topu kapan Yusuf Erdoğan kaleciyi geçtikten sonra topu filelerle buluşturdu: 2-3.
SERKAN ASAN HODZİC'İ DÜŞÜRDÜ
55'te Hodzic Serkan tarafından düşürüldü. Hakem penaltı verdi. Aytaç'ın penaltısını Uğurcan kurtardı. 63'te Hodzic kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü bulamadı.
KOİTA'DAN MUHTEŞEM GOL
79'da Koita'nın şutunda Uğurcan kalesinde devleşti. 87'de Edgar Ie'ye çarpan top Uğurcan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-3. 90+2'de Koita muhteşem bir gole imza attı: 3-4.
İNGİLİZ HASTA!
Eddie Newton'lu Trabzon ligde ilk 7 haftada 1 galibiyet alabildi.
4 BÜYÜK HATA YAPTIK 4 GOL YEDİK!
Trabzonspor'un hocası Eddie Newton, Kasımpaşa maçı sonrası konuştu. İngiliz hoca, "4 büyük hata yaptık. Cezasını çektik. Bu kadar basit. Başarı ve başarısızlık sezon sonu değerlendirilir. Şu anda sezonun başındayız. Yapmamamız gereken hatalar yaptık. Bunları düzeltmek zorundayız" dedi.
2 TARTIŞMALI KARAR
Trabzonspor cephesi Kasımpaşa'nın penaltısına tepki gösterdi. Bordo- Mavililer Koita'nın golü öncesi ise faul bekledi.