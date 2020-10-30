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    • 30.10.2020 20:40
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    'in 7’nci haftasında sahasında ’yı konuk ediyor. Trabzonspor - Kasımpaşa mücadelesini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

    Trabzonspor - Kasımpaşa | CANLI
    2020-21 sezonuna iyi bir başlangıç yapamayan ve 'de geride kalan 6 haftada 5 puan toplayarak alt sıralarında yer alan , 7'nci hafta mücadelesinde 'yı konuk ediyor.

    Bordo-mavililer bu karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak kötü gidişata son vermeyi ve çıkışa geçmeyi arzuluyor. Medical Park Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmada Tugay Kaan Numanoğlu düdük çalıyor. Karşılaşmayı takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.




    Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, yarın Trabzon'daki müsabakayla 23. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında ligde oynanan 22 maçın 10'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

    Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 40 kez havalandırırken, Kasımpaşa 28 golle karşılık verdi.

    MÜCADELENİN 11'LERİ

    TRABZONSPOR:     Uğurcan, Serkan, Hugo, Edgar, Marlon, Kamil, Baker, Flavio, Abdülkadir, Nwakaeme, Afobe

    KASIMPAŞA: Ramazan, Hadadi, , Sadiku, Tirpan, Varga, Hadergjonaj, , Hajdarinovic, Hodzic, Yusuf Erdoğan

    TRABZON'DAKİ MAÇLAR
    Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda rakibine bariz üstünlük kurdu. Bordo-mavililer, kendi evinde 11 maçın 7'sini kazandı. 2 karşılaşma konuk takımın galibiyetiyle sona ererken taraflar 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı. ekibi, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı. Trabzonspor, geçen sezon da sahasında rakibini 6-0 gibi farklı sonuçla mağlup etmişti.

    NEWTON İLE DEVAM KARARI
    Bu arada, karşılaşmasının ardından teknik direktör değişikliğinin gündeme geldiği ve bu yönde yönetimin de birtakım görüşmeler gerçekleştirdiği Trabzonspor'da, Başkan Ahmet Ağaoğlu aldığı karar doğrultusunda teknik adam tartışmalarına son verdi. Ağaoğlu, tüm sorumluluğu üzerine alarak Kasımpaşa maçında da Eddie Newton'ın takımın başında kalmasını istedi.

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