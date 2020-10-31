Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK, Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşma her iki yarıda gelen karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı. Maça hızlı başlayan konuk ekip, ilk yarıyı Alexandru Maxim'in 17. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 önde kapattı.