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    • 31.10.2020 15:42
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    7.hafta maç sonucu:  1-1

    'in 7. haftasında ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele her iki atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. Başkent ekibi bu sonuçla puanını 5'e yükseltirken, yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Gaziantep ise puanını 8 yaptı.

    Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği ile Gaziantep FK, Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaştı. Karşılaşma her iki yarıda gelen karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı. Maça hızlı başlayan konuk ekip, ilk yarıyı Alexandru Maxim'in 17. dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 önde kapattı.

    İkinci yarıda baskısını artıran Başkent ekibi, aradığı golü Daniel Candeias'la buldu. Portekizli futbolcu, 56. dakikada kaydettiği golle takımına 1 puan kazandırdı.

    Ligde iki maç sonra puanla tanışan Gençlerbirliği puanını 5'e çıkarırken, 6 haftadır bileği bükülmeyen Gaziantep ise 8 puana yükseldi.
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    Haberler Spor Süper Lig 7.hafta maç sonucu: Gençlerbirliği 1-1 Gaziantep FK