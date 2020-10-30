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    • 30.10.2020 10:56
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    'a piyangosu! Ocak ayı bekleniyor

    'ın altyapısından çıkarak rekor bedelle Almanya'nın yolunu tutan , sergilediği başarılı performans ile gibi ekiplerin radarına girdi. Genç yıldızın Almanya dışında bir ülkeye transfer olması durumunda bonservis bedeli üzerinden yüzde 5 oranında yetiştirme bedeli alacak olan sarı-kırmızılı ekip ocak ayında Ozan transferini dört gözle beklemeye başladı.

    Sabah
    G.Saray'a Ozan Kabak piyangosu! Ocak ayı bekleniyor

    Sezon başında Alex Telles'in Porto'dan Manchester United'a tranferinden yaklaşık 1 milyon euro pay alan Galatasaray, gözünü şimdi de bir başka eski yıldızı Ozan Kabak'a çevirdi.

    Sabah'ın haberine göre, Liverpool başta olmak üzere birkaç İngiliz kulübünün transfer listesinde bulunan genç oyuncuyu Schalke, 20 milyon euroya satarsa, sarı-kırmızılı kulüp yüzde 5 yetiştirme bedeli olarak 1 milyon euroyu kasasına koyacak.

    Ekonomik yönden birçok Süper Lig ekibi gibi sıkıntılı bir süreç geçiren Galatasaray, ocak ayında Ozan'ın transferini dört gözle bekliyor.

    Galatasaray altyapısından yetişen Ozan, iki sezon önce 11 milyon euroya Stuttgart'a satılmıştı.
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    Haberler Spor Galatasaray'a Ozan Kabak piyangosu! Ocak ayı bekleniyor