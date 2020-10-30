Sabah'ın haberine göre, Liverpool başta olmak üzere birkaç İngiliz kulübünün transfer listesinde bulunan genç oyuncuyu Schalke, 20 milyon euroya satarsa, sarı-kırmızılı kulüp yüzde 5 yetiştirme bedeli olarak 1 milyon euroyu kasasına koyacak.