22 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Buna göre Paratici, Alman kulübüne bir sezonluk kiralamanın sonunda 22 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi içeren bir teklif hazırladı. Milan bu transferde artık geride kalırken, Juventus'un teklifinin ise Schalke 04 yönetimi tarafından çekimserlikle karşılandığı belirtildi.