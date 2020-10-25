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    • 25.10.2020 11:45
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    Liverpool yolunda! İşte Schalke'nin istediği bonservis bedeli

    Galatasaray'dan Almanya'nın yolunu tutan milli yıldız , dev kulüplerin radarına girdi. Virgin van Dijk'ın uzun sürecek sakatlığı nedeniyle bu bölgede arayışa giren Liverpool'un Ozan'ın transferini ocak ayına kadar bitirmeyi hedeflediği iddia edildi.

    Ozan Kabak Liverpool yolunda

    Premier Lig ekibi Liverpool, Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk'in sakatlığı ile yıkılmış, yıldız futbolcunun boşluğunu ile doldurmak için girişimlerini sıklaştırmıştı.

    RMC t muhabiri Chris Williams'ın haberine göre, İngiliz devi ocak ayına girmeden Ozan transferini sonlandırmak istiyor.

    Williams'ın aktardığına göre Almanya Bundesliga ekibi Schalke milli futbolcumuz için en az 30-40 milyon Euro istiyor.

    Ayrıca Ozan Kabak için İtalya Serie A ekiplerinden Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'ın da devrede olduğu iddia edildi.

    Ozan Kabak'ın Schalke ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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    Haberler Spor Ozan Kabak Liverpool yolunda! İşte Schalke'nin istediği bonservis bedeli