Premier Lig ekibi Liverpool, Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk'in sakatlığı ile yıkılmış, yıldız futbolcunun boşluğunu Ozan Kabak ile doldurmak için girişimlerini sıklaştırmıştı.

RMC Sport muhabiri Chris Williams'ın haberine göre, İngiliz devi ocak ayına girmeden Ozan transferini sonlandırmak istiyor.

Williams'ın aktardığına göre Almanya Bundesliga ekibi Schalke milli futbolcumuz için en az 30-40 milyon Euro istiyor.

Ayrıca Ozan Kabak için İtalya Serie A ekiplerinden Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan'ın da devrede olduğu iddia edildi.

Ozan Kabak'ın Schalke ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.