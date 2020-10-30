Galatasaray'ın sezon başında 24 Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, idmanlardaki hırslı görüntüsüyle Fatih Terim'e 'hazırım' mesajı veriyor.
BB Erzurumspor mücadelesinde ısınmaya gönderilen ancak Falcao'nun kırmızı kart görmesinin ardından oyuna girme şansı bulamayan 22 yaşındaki hücum oyuncusu, Ankaragücü maçında forma bekliyor.
Sabah'ın haberine göre, genç oyuncunun idamanlardaki performansından memnun olan teknik direktör Fatih Terim, skoru bulmaları halinde Ankaragücü maçının ikinci yarısında Kerem'e şans vermeyi düşünüyor.
Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takımla henüz resmi maça çıkmadı.