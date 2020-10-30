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    • 30.10.2020 11:09
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    'den y-Ankaragücü maçında sürpriz karar! İlk kez sahaya sürecek

    Sezon başında 'in isteği üzerine 24 Erzincan'dan y kadrosuna katılan 'na Ankaragücü karşısında forma şansı doğdu. Antrenmanlardaki performansı ile Fatih Terim'in gözüne girmeyi başaran genç oyuncunun maçın gidişatına göre oyuna girebileceği öğrenildi.

    Sabah
    Terim'den Ankaragücü maçında sürpriz karar

    Galatasaray'ın sezon başında 24 Erzincanspor'dan kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu, idmanlardaki hırslı görüntüsüyle Fatih Terim'e 'hazırım' mesajı veriyor.

    BB Erzurumspor mücadelesinde ısınmaya gönderilen ancak Falcao'nun kırmızı kart görmesinin ardından oyuna girme şansı bulamayan 22 yaşındaki hücum oyuncusu, Ankaragücü maçında forma bekliyor.

    Sabah'ın haberine göre, genç oyuncunun idamanlardaki performansından memnun olan teknik direktör Fatih Terim, skoru bulmaları halinde Ankaragücü maçının ikinci yarısında Kerem'e şans vermeyi düşünüyor.

    Hücum hattının her bölgesinde görev yapabilen Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı takımla henüz resmi maça çıkmadı.
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    Haberler Spor Fatih Terim'den Galatasaray-Ankaragücü maçında sürpriz karar! İlk kez sahaya sürecek