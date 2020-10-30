DİLAY KEMER KİMDİR?

1988 senesinde Antalya'da hayata gözlerini açan Dilay Kemer, İstanbul'a üniversite eğitimi için geldi. Yeditepe Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Kemer, spikerlik ve sunuculuk eğitimine başladı. 2 senelik hazırlık süreci sonunda Fenerbahçe TV'de hem ekran yüzü hem sunucu olarak görev alan Dilay Kemer, bugün kanser nedeniyle yoğun bakıma alındı. Dilay Kemer'in sağlık durumuna ilişkin alınan son bilgi, tedbir amaçlı hastanede tutulduğudur.

DİLAY KEMER'İN HASTALIĞI NEDİR?

Fenerbahçe TV sunucusu Dilay Kemer'in ikinci kez kan kanseri olduğu öğrenildi. Dilay Kemer'in yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Dilay Kemer son olarak geçtiğimiz aylarda sosyal medyadan şu mesajı paylaşmıştı:

"Merhaba... Uzun zaman oldu paylaşım yapmayalı. Açıkçası 'Nasılsın?' sorusuna verecek net bir cevabım olana kadar sessiz kalmaya devam edecektim. Çünkü 'İyiyim' desem iyi değilim, 'Kötüyüm' desem kötü de değilim ama iyileşemedim arkadaşlar. Hala hastane-ev arası mücadele dolu bir hayat yaşıyorum. Tahmin edersiniz ki bu durumdayken en duymak ve cevaplamak istemediğim soru nasıl olduğum. Her dakika bunu konuşmak, herkese tek tek anlatmak moralimi bozuyor. Zaten doktorum da hastalık konuşmayı yasakladı ama bütün o güzel mesajlar için, endişeleriniz için teşekkür ederim ve böyle hayırlı bir gecede yine dualarınızda olmak isterim."