



PEREIRA TAÇLA ASİST YAPTI

64'te Pereira'nın kullandığı taç atışında Campi ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 70'te Maxim'in şutunda top çerçeveyi bulmadı.



BİLAL GOLE ÇOK YAKLAŞTI

76'da Bilal'in şutu direği yaladı. 87'de Flavio'nun Enver Cenk'e müdahalesi sonrası hakem VAR'a danışarak penaltı verdi. Penaltıyı Maxim gole çevirdi. Maç 1-1 bitti.



BİZİ ÜSTLERDE İSTEMEYENLER VAR

Trabzonlu Pereira, "Bizi üstlerde, tepelerde görmek istemeyen bir kesim olduğunun farkındayız, onları üzmeye devam edeceğiz" dedi.



NEWTON: UTANÇ VERİCİ

Trabzon'un hocası Eddie Newton, "Anlayamadığım, utanç verici kararlar var. Elle oynama var, açık görülüyor, nasıl verilmez. Penaltının da nasıl verildiğini anlamak mümkün değil!" dedi.