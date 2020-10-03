Trabzon, Antep deplasmanında 2 puan bıraktı: 1-1... 2. dakikada Ekuban'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşu Günay çıkardı. Dakikalar 20'yi gösterdiğinde ceza sahasının solunda topla buluşan Ekuban'ın şutunu kaleci tecrübeli kaleci Günay kornere çeldi.
ABDÜLKADİR ZORU BAŞARDI
39'da Ekuban, Abdülkadir Ömür'e müthiş bir ara pası attı. Yıldız oyuncu kaleciyle karşı karşıya kalacakken topu kaybetti. 42'de Ekuban, Afobe'ye pası attı. Ancak araya Günay girdi.
PEREIRA TAÇLA ASİST YAPTI
64'te Pereira'nın kullandığı taç atışında Campi ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 70'te Maxim'in şutunda top çerçeveyi bulmadı.
BİLAL GOLE ÇOK YAKLAŞTI
76'da Bilal'in şutu direği yaladı. 87'de Flavio'nun Enver Cenk'e müdahalesi sonrası hakem VAR'a danışarak penaltı verdi. Penaltıyı Maxim gole çevirdi. Maç 1-1 bitti.
BİZİ ÜSTLERDE İSTEMEYENLER VAR
Trabzonlu Pereira, "Bizi üstlerde, tepelerde görmek istemeyen bir kesim olduğunun farkındayız, onları üzmeye devam edeceğiz" dedi.
NEWTON: UTANÇ VERİCİ
Trabzon'un hocası Eddie Newton, "Anlayamadığım, utanç verici kararlar var. Elle oynama var, açık görülüyor, nasıl verilmez. Penaltının da nasıl verildiğini anlamak mümkün değil!" dedi.
HERKES GÖRDÜ O GÖRMEDİ!
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gaziantepspor maçı sonrası sert konuştu, Başkan, penaltı pozisyonu öncesi Gaziantepli oyuncunun net elle oynadığını belirterek, "Bu herkesin gördüğü bir pozisyon bunu anlatmanın konuşmanın bir anlamı yok" diye konuştu.
ELİ VERMEDİ PENALTI ÇALDI
Trabzon ilk 4 haftada hakem hatalarından çok çekti. Maçın 87. dakikasında Gaziantep atağında Kenan Özer topu iki kez eliyle kontrol etti. Sonrasındaki pozisyonda G.Antep penaltı kazandı. Hakem Fırat Aydınus, VAR'a gitti.
Yayıncı kuruluş ısrarla Kenan Özer'in el pozisyonunu gösterse de hakem Flavio'nun müdahalesinin penaltı olduğuna hükmetti. Aydınus, Kana Bıyık'ın son dakikalarda Hüseyin Türkmen'i ceza sahası içinde indirmesini de görmedi.
SUMUDİCA'YA BÜYÜK TEPKİ
Kırmızı kartla tribüne gönderilen Gaziantep'in hocası Sumudica maç sonunda 'Antep'in hamamları' türküsü ile oynadı. Sumudica'nın hareketi sosyal medyada tepki gördü.