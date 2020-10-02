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    • 02.10.2020 19:21
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    FK - | CANLI ANLATIM

    'in 4. haftasında FK sahasında 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu

    'in 4. haftasında FK sahasında 'u konuk ediyor.

    Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR | CANLI

    İLK 11'LER
    Gaziantep:     Günay, Djilobodji, Tosça, Kana Bıyık, Jefferson, Güray, Oğuz, Morais, Maxim, Muhammet, Andre.

    Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar IE, Marlon, Lewis, Flavio, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe

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