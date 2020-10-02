Süper Lig'in 4. haftasında Gaziantep FK sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.
Kalyon Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR | CANLI
İLK 11'LER
Gaziantep: Günay, Djilobodji, Tosça, Kana Bıyık, Jefferson, Güray, Oğuz, Morais, Maxim, Muhammet, Andre.
Trabzonspor: Erce, Pereira, Hüseyin, Edgar IE, Marlon, Lewis, Flavio, Nwakaeme, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Afobe