Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1'lik berabere kaldı.



Karşılaşmanın 90+7. dakikasında yaşanan pozisyonda Trabzonsporlu oyuncular penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.





Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...



Maçın 90+9. dakikasında ise Trabzonsporlu futbolcular bir penaltı daha bekledi ancak hakem tekrar devam kararı verdi.



