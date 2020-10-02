Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1'lik berabere kaldı.
Karşılaşmanın 90+7. dakikasında yaşanan pozisyonda Trabzonsporlu oyuncular penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.
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Maçın 90+9. dakikasında ise Trabzonsporlu futbolcular bir penaltı daha bekledi ancak hakem tekrar devam kararı verdi.
İşte Gaziantep FK-Trabzonspor maçında Karadeniz ekibinin penaltı beklediği pozisyon
Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın 90+7. dakikasında Trabzonsporlu oyuncular penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.
Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1'lik berabere kaldı.