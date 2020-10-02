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    • 02.10.2020 23:08
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    İşte FK- maçında ekibinin penaltı beklediği pozisyon

    'in 4'üncü haftasında deplasmanda FK ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın 90+7. dakikasında Trabzonsporlu oyuncular penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.

    İşte Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon

    'in 4. haftasında deplasmanda FK ile 1-1'lik berabere kaldı.

    Karşılaşmanın 90+7. dakikasında yaşanan pozisyonda Trabzonsporlu oyuncular penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi.


    Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...

    Maçın 90+9. dakikasında ise Trabzonsporlu futbolcular bir penaltı daha bekledi ancak hakem tekrar devam kararı verdi.

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    Haberler Spor İşte Gaziantep FK-Trabzonspor maçında Karadeniz ekibinin penaltı beklediği pozisyon