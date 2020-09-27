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    • 27.09.2020 18:56
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    Şifresiz - anlatım canlı izle! ( jestyayın taraftarium FB - GS canlı maç izle)

    ’in üçüncü haftası dev bir derbi ile başlıyor. maçı Arena stadında oynanacak. Nefesler tutuldu. Artık heyecan dorukta. Galatasaray ile derbi mücadelesinde karşı karşıya geliyor.İki takımda 3 puan için sahaya çıkacak! Maçla ilgili tüm detaylar haberimizde. Galatasaray - Fenerbahçe maçı 27 Eylül Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak. Peki FB GS maçı saat kaçta şifresiz mi, hangi kanalda? Jestyayın ve taraftarium şifresiz mi veriyor?

    takvim.com.tr
    Şifresiz Fenerbahçe - Galatasaray anlatım canlı izle!

    Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig'de haftanın maçında karşı karşıya geldi. Dünyanın en büyük derbi olarak gösterilen Galatasaray Fenerbahçe derbisi Bein Sports ekranlarında yayınlanacak. Ancak şifresiz GS FB derbisi yayınlayan yabancı kanallar vardır. Galatasaray Fenerbahçe derbisi bu kanallarda! Saat 19.00'da Türk Telekom'da start alacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Fenerbahçe, G.Saray deplasmanında son 5 sezondur mağlup olmadı. Bu maçların 4'ü berabere bitti. Galatasaray ile Fenerbahçe ile Süper Lig'de bugüne kadar 126 kez mücadele etti. Bu karşılaşmaların 50'sinde Fenerbahçe galip gelirken, Galatasaray 34 kez kazandı. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

    Galatasaray 3 maç kazandı! Fenerbahçe'nin ilk büyük testi

    Yeni sezonda Süper Lig 2'de 2, Avrupa'da 2 galibiyet alan Galatasaray, geçen hafta galibiyet alamayan Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Morel olarak Kadıköy galibiyetini de kazanan Galatasaray oldukça morelli. Ancak Fenerbahçe ve Erol Bulut üzerinde baskı olacak. Ali Palabıyık'ın yönettiği Galatasaray Fenerbahçe derbisi tüm dünyada merakla bekleniyor.

    Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı takip için tıklayınız

    Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar!

    Bein Connect France Bein Sports France 3 HD Bein Sports France 8 HD Digiturk 4k HD K Sports 2 HD Kosova Look Sport ro 1 Sport 2 SVK SportKlub 2 Slovenya SportKlub 2 Crotia SportKlub 2 Sırbistan

    Süper Lig'de Galatasaray Fenerbahçe derbisi Bein Connect France, Bein Sports France 3 ve 8, Digitürk 4k, K Sports 2 HD Kosava gibi kanallarda yayınlanacak. Ayrıca derbi, Sports 2 SVK ile birlikte Slovenya, Sırbistan ve Hırvatistan gibi ülkelerde yayınlanacak.

    Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren diğer yabancı kanallar!

    CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1.

    FENERBAHÇE'DE EKSİK YOK

    Cimbom'da sakatlıkları nedeniyle Emre Akbaba, Saracchi ve Muslera derbide forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

    SARI KANARYA 50-34 ÖNDE

    Galatasaray ile Fenerbahçe ile Süper Lig'de bugüne kadar 126 kez mücadele etti. Bu karşılaşmaların 50'sinde Fenerbahçe galip gelirken, Galatasaray 34 kez kazandı.

    SON 5 MAÇIN 4'Ü BERABERE

    Saat 19.00'da Türk Telekom'da start alacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Fenerbahçe, G.Saray deplasmanında son 5 sezondur mağlup olmadı. Bu maçların 4'ü berabere bitti.

    SAMATTA, EROL BULUT'UN KARARINA BAĞLI

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, Galatasaray derbisinde oynayabilecek.

    Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric'in ayrılışının ardından uzun süre konuşulan forvet transferi konusunda anlaşma sağlanan Tanzanyalı santrfor, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde ilk mücadelesini Galatasaray'a karşı yapacak.

    İşte ezeli rakiplerin muhtemel 11'leri:

    GALATASARAY

    Fatih Öztürk
    Omar Elabdellaoui
    Christian Luyindama
    Marcao
    Martin Linnes
    Taylan Antalyalı
    Younes Belhanda
    Emre Kılınç
    Sofiane Feghouli
    Arda Turan
    Radamel Falcao

    FENERBAHÇE

    Altay Bayındır
    Gökhan Gönül
    Zanka
    Lemos
    Caner Erkin (Novak)
    Ozan Tufan
    Luiz Gustavo
    Sosa
    Thiam
    Ferdi Kadıoğlu
    Samatta

    Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz: Dünyada ilk 5'e giren bir derbi

    Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçta galibiyet almayı umduklarını söyledi.

    Cengiz, Tivibu Spor'a yaptığı ve kulübün internet sitesinde de yer alan açıklamasında, çok değerli bir derbi mücadelesine çıkacaklarını belirterek, "Dünyada ilk 5'e giren bir derbi. İnsanların bununla çok fazla üzülmemesini dilerim. Hem kendi açımızdan hem de rakip açısından." dedi.

    Mücadelenin saha içinde kalmasını dileyen Cengiz, "Dış faktörlerin, hakemlerin, fiziki sakatlanma şartlarının en aza indiği, kıran kırana bir maç olmasını ve hak edenin kazanmasını dilerim. Elbette hak edenin Galatasaray olmasını yürekten dilerim. Rakibimiz ne kadar güçlü, ne kadar düzgünse biz o kadar düzgün, o kadar güçlüyüz. İnşallah hayırlısıyla galip geleceğimiz bir derbi olur." ifadelerini kullandı.

    Cengiz, Türk halkının futbolu çok sevdiğini vurgulayarak, "Bu pandemi süreci maalesef insanları evde ve dar bir çerçevede tuttu. İnsanların haftada bir kendi takımı ile sevinmesi ya da üzülmesi vardı. İnsanların üzüntüleri maalesef sevinçten fazla sürüyor. Herhalde yaradılışımız böyle. Sevinince salıya kadar sürüyor, üzülünce çarşambaya perşembeye kadar. Bu değerli bir rakibimiz olunca tabii artabilir." değerlendirmesinde bulundu.

    Erkek basketbol takımının ING Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes ile oynadığı maçı da değerlendiren Cengiz, şunları söyledi:

    "Hiçbir takımımız yenilse de yense de asla yalnız yürümeyecek. Hep orada olacağız, onların yanında olacağız. Fakat tabii ki gerçekler var. Anadolu Efes bizi Avrupa'da da iyi temsil eden bir takımımız. Bütçe farklarına baktığımızda biz 2 milyon dolar, onlar ise bizim yaklaşık 10-15 katımız. Bütün branşlarda kendine yeter mali yapılanma içindeyiz. Ayrıca son Bankalar Birliği ile aylardır yaptığımız yeniden yapılandırmanın yeniden yapılandırmasında da amatör şubelere desteğinin şubelerin kendisine yetmesi bazında olmasını istiyorlar. Futboldan amatör dallara olan geçişin en aza indirilmesini istiyorlar. Biz buna uymaya çalışıyoruz."

    Cengiz, 4-5 yıl önceki 30-35 milyon avro bütçelerden 2 milyonlara geldiklerine dikkati çekerek, "Bunun da yaklaşık 1,8 milyon avrosu gerek iddaa, gerek federasyon destekli." görüşlerine yer verdi.

    Galatasaray Kulübü Başkanı Cengiz, karşılaşmaların makul sayıda seyirciyle oynanmasını arzuladıklarını sözlerine ekledi.
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    Haberler Spor Şifresiz Fenerbahçe - Galatasaray anlatım canlı izle! (Bein Sports jestyayın taraftarium FB - GS canlı maç izle)
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