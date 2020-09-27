GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI RADYO YAYINI VAR MI?

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Galatasaray 3 maç kazandı! Fenerbahçe'nin ilk büyük testi

Yeni sezonda Süper Lig 2'de 2, Avrupa'da 2 galibiyet alan Galatasaray, geçen hafta galibiyet alamayan Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Morel olarak Kadıköy galibiyetini de kazanan Galatasaray oldukça morelli. Ancak Fenerbahçe ve Erol Bulut üzerinde baskı olacak. Ali Palabıyık'ın yönettiği Galatasaray Fenerbahçe derbisi tüm dünyada merakla bekleniyor.

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