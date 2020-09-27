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    • 27.09.2020 18:32
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    • 27.09.2020 18:32
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    maçı radyodan dinle! Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı var mı?

    maçı radyodan dinleme yolları futbol severler tarafından sorgulanıyor. Sezonun merakla beklenen dev derbisi Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı var mı? Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00'da başlayacak ve beIN Sports canlı yayın ile ekranlara gelecek. Maçı izleme imkanı olmayan ve radyodan dinlemek isteyen taraftarlar, meyi araştırıyor. Radyo yayınlarının ve maç özetlerinin fiyatlarının yükselmesi nedeniyle beIN Sports harici herhangi bir yayın bulunmuyor. İşte dev derbinin radyo yayını hakkında tüm merak edilenler….

    takvim.com.tr
    Galatasaray Fenerbahçe maçı radyodan dinle!

    Süper Lig'de yılın derbisi Galatasaray Fenerbahçe maçı radyodan dinle! Sezonun sonucu merakla beklenen maçı bu akşam saat 19:00'da başlıyor. Maçın heyecanını yaşamak isteyen futbol severler de Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı radyo yayını var mı sorusuna yanıt arıyor. Mücadele beIN Sports canlı yayın ile taraftarlara ulaşacak. Peki, Galatasaray Fenerbahçe maçı radyodan dinleme yolları nelerdir? İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı radyo yayını! İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

    GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI RADYO YAYINI VAR MI?

    Süper Lig için herhangi bir radyo kanalıyla anlaşma yapılmadı. Radyo yayınlarının ve maç özetlerinin fiyatlarının yükselmesi nedeniyle beIN Sports harici herhangi bir yayın bulunmuyor.

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    Galatasaray 3 maç kazandı! Fenerbahçe'nin ilk büyük testi

    Yeni sezonda Süper Lig 2'de 2, Avrupa'da 2 galibiyet alan Galatasaray, geçen hafta galibiyet alamayan Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Morel olarak Kadıköy galibiyetini de kazanan Galatasaray oldukça morelli. Ancak Fenerbahçe ve Erol Bulut üzerinde baskı olacak. Ali Palabıyık'ın yönettiği Galatasaray Fenerbahçe derbisi tüm dünyada merakla bekleniyor.

    Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı takip için tıklayınız

    Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar!

    Bein Connect France Bein Sports France 3 HD Bein Sports France 8 HD Digiturk 4k HD K Sports 2 HD Kosova Look Sport ro 1 Sport 2 SVK SportKlub 2 Slovenya SportKlub 2 Crotia SportKlub 2 Sırbistan

    Süper Lig'de Galatasaray Fenerbahçe derbisi Bein Connect France, Bein Sports France 3 ve 8, Digitürk 4k, K Sports 2 HD Kosava gibi kanallarda yayınlanacak. Ayrıca derbi, Sports 2 SVK ile birlikte Slovenya, Sırbistan ve Hırvatistan gibi ülkelerde yayınlanacak.

    FENERBAHÇE'DE EKSİK YOK

    Cimbom'da sakatlıkları nedeniyle Emre Akbaba, Saracchi ve Muslera derbide forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

    SARI KANARYA 50-34 ÖNDE

    Galatasaray ile Fenerbahçe ile Süper Lig'de bugüne kadar 126 kez mücadele etti. Bu karşılaşmaların 50'sinde Fenerbahçe galip gelirken, Galatasaray 34 kez kazandı.

    SON 5 MAÇIN 4'Ü BERABERE

    Saat 19.00'da Türk Telekom'da start alacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Fenerbahçe, G.Saray deplasmanında son 5 sezondur mağlup olmadı. Bu maçların 4'ü berabere bitti.

    SAMATTA, EROL BULUT'UN KARARINA BAĞLI

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Mbwana Samatta, Galatasaray derbisinde oynayabilecek.

    Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric'in ayrılışının ardından uzun süre konuşulan forvet transferi konusunda anlaşma sağlanan Tanzanyalı santrfor, teknik direktör Erol Bulut'un görev vermesi halinde ilk mücadelesini Galatasaray'a karşı yapacak.
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