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    • 27.09.2020 18:31
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    • 27.09.2020 18:31
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    maçını şifresiz veren yabancı kanallar listesi!

    derbisi heyecanı yaşanıyor. Nefes kesecek dev maçın başlama vuruşu bekleniyor. Galatasaray Fenerbahçe şifresiz veren kanallar listesi futbol severler tarafından araştırılıyor. Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar merak konusu. GS FB maçını veren yabancı kanallar maçın heyecanını yaşamak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Saat 19:00'da başlayacak karşılaşma beIN Sports tarafından canlı yayınlanacak. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 10 sezonda oynanan 25 derbide skora en fazla yabancı futbolcular etki etti. İki ekip arasındaki söz konusu 25 maçta 49 golün 35'ini yabancı oyuncular attı. Ligde iki takımın karşılaşmalarında ilk golü atan taraf, büyük avantaj sağladı. Derbide son 54 lig maçında ilk öne geçen takım, sadece 4 kez sahadan puansız ayrıldı.

    takvim.com.tr
    Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar listesi!

    Galatasaray Fenerbahçe şifresiz veren kanallar futbol severlerin merak konusu oldu. GS FB maçını yayınlayan yabancı kanallar sorgulanıyor. Evlerinde uydu alıcısı olan taraftarlar Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar listesini araştırıyor. Nefes kesecek karşılaşma Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve bu akşam saat 19:00'da başlayacak. İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar listesi… Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 10 sezonda oynanan 25 derbide skora en fazla yabancı futbolcular etki etti. İki ekip arasındaki söz konusu 25 maçta 49 golün 35'ini yabancı oyuncular attı. Ligde iki takımın karşılaşmalarında ilk golü atan taraf, büyük avantaj sağladı. Derbide son 54 lig maçında ilk öne geçen takım, sadece 4 kez sahadan puansız ayrıldı. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

    Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı takip için tıklayınız

    Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar!

    Bein Connect France

    Bein Sports France 3 HD

    Bein Sports France 8 HD

    Digiturk 4k HD

    K Sports 2 HD Kosova

    Look Sport ro 1

    Sport 2 SVK

    SportKlub 2 Slovenia

    SportKlub 2 Crotia

    SportKlub 2 Serbia

    Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren diğer yabancı kanallar!

    CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1.

    FENERBAHÇE'DE EKSİK YOK

    Cimbom'da sakatlıkları nedeniyle Emre Akbaba, Saracchi ve Muslera derbide forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

    SARI KANARYA 50-34 ÖNDE

    Galatasaray ile Fenerbahçe ile Süper Lig'de bugüne kadar 126 kez mücadele etti. Bu karşılaşmaların 50'sinde Fenerbahçe galip gelirken, Galatasaray 34 kez kazandı.

    SON 5 MAÇIN 4'Ü BERABERE

    Saat 19.00'da Türk Telekom'da start alacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Fenerbahçe, G.Saray deplasmanında son 5 sezondur mağlup olmadı. Bu maçların 4'ü berabere bitti.

    Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'i!

    Dev derbide, performansı en çok merak edilen mevkilerin başında kaleciler geliyor. Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yokluğunu kapatmaya çalışan Fatih Öztürk ve Fenerbahçe'nin artık '1' numarası olan Altay Bayındır, 2 haftada 1 gol yedi. Ancak oyuna katılımda ilginç bir tablo dikkat çekiyor. Altay, 2 haftada topu oyuna sokmada yüzde 88'lik başarı elde etti. Fatih Öztürk'te ise bu rakam yüzde 67'de kaldı. Muslera oynarken bu rakam yüzde 85'leri buluyordu. En merak edilen detay ise Altay'a henüz ceza sahası dışından şut gelmedi. Ligin en çok şut çeken takımı ise Galatasaray...

    Fenerbahçe'nin 2 maçta gol ortalaması 1.0'da kaldı. Galatasaray iki haftada attığı 5 golle maç başına 2.5'luk gol ortalaması yakaladı.

    Fenerbahçe'de yeni transfer Samatta ilk kez süre alacak ve nasıl bir etki bırakacağı merakla bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde Thiam, Valencia, Frey gibi opsiyonlar da dikkat çekiyor.

    Savunma hatları derbilerde her zaman belirleyici oluyor. Galatasaray'da Marcao-Luyindama ikilisine karşılık Fenerbahçe 2 haftada 2 farklı tandem kurdu (Zanka-Serdar ve Zanka-Lemos).

    Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı stoperi, yüzde 86 pas isabeti, maç başına 2.0 top kapma ve maç başına 1.0 hava topu mücadelesiyle öne çıktı. Avrupa'nın önemli takımlarının istediği Marcao için derbi adeta bir vitrin maçı olacak.

    Sarı-lacivertlilerde ise Hatay maçının iyilerinden Lemos, 4 hava topu kazandığı 3 de top kaptığı maçta bir hayli etkiliydi.

    İşte ezeli rakiplerin muhtemel 11'leri:

    GALATASARAY

    Fatih Öztürk
    Omar Elabdellaoui
    Christian Luyindama
    Marcao
    Martin Linnes
    Taylan Antalyalı
    Younes Belhanda
    Emre Kılınç
    Sofiane Feghouli
    Arda Turan
    Radamel Falcao

    FENERBAHÇE

    Altay Bayındır
    Gökhan Gönül
    Zanka
    Lemos
    Caner Erkin (Novak)
    Ozan Tufan
    Luiz Gustavo
    Sosa
    Thiam
    Ferdi Kadıoğlu
    Samatta
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    Haberler Spor Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar listesi! GS FB maçı şifresiz bu kanallarda
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