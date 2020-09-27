FENERBAHÇE'DE EKSİK YOK

Cimbom'da sakatlıkları nedeniyle Emre Akbaba, Saracchi ve Muslera derbide forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

SARI KANARYA 50-34 ÖNDE

Galatasaray ile Fenerbahçe ile Süper Lig'de bugüne kadar 126 kez mücadele etti. Bu karşılaşmaların 50'sinde Fenerbahçe galip gelirken, Galatasaray 34 kez kazandı.

SON 5 MAÇIN 4'Ü BERABERE

Saat 19.00'da Türk Telekom'da start alacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Fenerbahçe, G.Saray deplasmanında son 5 sezondur mağlup olmadı. Bu maçların 4'ü berabere bitti.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'i!

Dev derbide, performansı en çok merak edilen mevkilerin başında kaleciler geliyor. Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yokluğunu kapatmaya çalışan Fatih Öztürk ve Fenerbahçe'nin artık '1' numarası olan Altay Bayındır, 2 haftada 1 gol yedi. Ancak oyuna katılımda ilginç bir tablo dikkat çekiyor. Altay, 2 haftada topu oyuna sokmada yüzde 88'lik başarı elde etti. Fatih Öztürk'te ise bu rakam yüzde 67'de kaldı. Muslera oynarken bu rakam yüzde 85'leri buluyordu. En merak edilen detay ise Altay'a henüz ceza sahası dışından şut gelmedi. Ligin en çok şut çeken takımı ise Galatasaray...

Fenerbahçe'nin 2 maçta gol ortalaması 1.0'da kaldı. Galatasaray iki haftada attığı 5 golle maç başına 2.5'luk gol ortalaması yakaladı.

Fenerbahçe'de yeni transfer Samatta ilk kez süre alacak ve nasıl bir etki bırakacağı merakla bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde Thiam, Valencia, Frey gibi opsiyonlar da dikkat çekiyor.

Savunma hatları derbilerde her zaman belirleyici oluyor. Galatasaray'da Marcao-Luyindama ikilisine karşılık Fenerbahçe 2 haftada 2 farklı tandem kurdu (Zanka-Serdar ve Zanka-Lemos).

Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı stoperi, yüzde 86 pas isabeti, maç başına 2.0 top kapma ve maç başına 1.0 hava topu mücadelesiyle öne çıktı. Avrupa'nın önemli takımlarının istediği Marcao için derbi adeta bir vitrin maçı olacak.

Sarı-lacivertlilerde ise Hatay maçının iyilerinden Lemos, 4 hava topu kazandığı 3 de top kaptığı maçta bir hayli etkiliydi.

İşte ezeli rakiplerin muhtemel 11'leri:

GALATASARAY

Fatih Öztürk

Omar Elabdellaoui

Christian Luyindama

Marcao

Martin Linnes

Taylan Antalyalı

Younes Belhanda

Emre Kılınç

Sofiane Feghouli

Arda Turan

Radamel Falcao

FENERBAHÇE

Altay Bayındır

Gökhan Gönül

Zanka

Lemos

Caner Erkin (Novak)

Ozan Tufan

Luiz Gustavo

Sosa

Thiam

Ferdi Kadıoğlu

Samatta