Galatasaray Fenerbahçe şifresiz veren kanallar futbol severlerin merak konusu oldu. GS FB maçını yayınlayan yabancı kanallar sorgulanıyor. Evlerinde uydu alıcısı olan taraftarlar Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar listesini araştırıyor. Nefes kesecek karşılaşma Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve bu akşam saat 19:00'da başlayacak. İşte Galatasaray Fenerbahçe maçı şifresiz veren kanallar listesi… Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son 10 sezonda oynanan 25 derbide skora en fazla yabancı futbolcular etki etti. İki ekip arasındaki söz konusu 25 maçta 49 golün 35'ini yabancı oyuncular attı. Ligde iki takımın karşılaşmalarında ilk golü atan taraf, büyük avantaj sağladı. Derbide son 54 lig maçında ilk öne geçen takım, sadece 4 kez sahadan puansız ayrıldı. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
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Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren yabancı kanallar!
Bein Connect France
Bein Sports France 3 HD
Bein Sports France 8 HD
Digiturk 4k HD
K Sports 2 HD Kosova
Look Sport ro 1
Sport 2 SVK
SportKlub 2 Slovenia
SportKlub 2 Crotia
SportKlub 2 Serbia
Galatasaray Fenerbahçe maçını şifresiz veren diğer yabancı kanallar!
CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1.
FENERBAHÇE'DE EKSİK YOK
Cimbom'da sakatlıkları nedeniyle Emre Akbaba, Saracchi ve Muslera derbide forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de ise sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.
SARI KANARYA 50-34 ÖNDE
Galatasaray ile Fenerbahçe ile Süper Lig'de bugüne kadar 126 kez mücadele etti. Bu karşılaşmaların 50'sinde Fenerbahçe galip gelirken, Galatasaray 34 kez kazandı.
SON 5 MAÇIN 4'Ü BERABERE
Saat 19.00'da Türk Telekom'da start alacak maçı Ali Palabıyık yönetecek. Fenerbahçe, G.Saray deplasmanında son 5 sezondur mağlup olmadı. Bu maçların 4'ü berabere bitti.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'i!
Dev derbide, performansı en çok merak edilen mevkilerin başında kaleciler geliyor. Galatasaray'da Fernando Muslera'nın yokluğunu kapatmaya çalışan Fatih Öztürk ve Fenerbahçe'nin artık '1' numarası olan Altay Bayındır, 2 haftada 1 gol yedi. Ancak oyuna katılımda ilginç bir tablo dikkat çekiyor. Altay, 2 haftada topu oyuna sokmada yüzde 88'lik başarı elde etti. Fatih Öztürk'te ise bu rakam yüzde 67'de kaldı. Muslera oynarken bu rakam yüzde 85'leri buluyordu. En merak edilen detay ise Altay'a henüz ceza sahası dışından şut gelmedi. Ligin en çok şut çeken takımı ise Galatasaray...
Fenerbahçe'nin 2 maçta gol ortalaması 1.0'da kaldı. Galatasaray iki haftada attığı 5 golle maç başına 2.5'luk gol ortalaması yakaladı.
Fenerbahçe'de yeni transfer Samatta ilk kez süre alacak ve nasıl bir etki bırakacağı merakla bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde Thiam, Valencia, Frey gibi opsiyonlar da dikkat çekiyor.
Savunma hatları derbilerde her zaman belirleyici oluyor. Galatasaray'da Marcao-Luyindama ikilisine karşılık Fenerbahçe 2 haftada 2 farklı tandem kurdu (Zanka-Serdar ve Zanka-Lemos).
Sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı stoperi, yüzde 86 pas isabeti, maç başına 2.0 top kapma ve maç başına 1.0 hava topu mücadelesiyle öne çıktı. Avrupa'nın önemli takımlarının istediği Marcao için derbi adeta bir vitrin maçı olacak.
Sarı-lacivertlilerde ise Hatay maçının iyilerinden Lemos, 4 hava topu kazandığı 3 de top kaptığı maçta bir hayli etkiliydi.
İşte ezeli rakiplerin muhtemel 11'leri:
GALATASARAY
Fatih Öztürk
Omar Elabdellaoui
Christian Luyindama
Marcao
Martin Linnes
Taylan Antalyalı
Younes Belhanda
Emre Kılınç
Sofiane Feghouli
Arda Turan
Radamel Falcao
FENERBAHÇE
Altay Bayındır
Gökhan Gönül
Zanka
Lemos
Caner Erkin (Novak)
Ozan Tufan
Luiz Gustavo
Sosa
Thiam
Ferdi Kadıoğlu
Samatta