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    • 19.09.2020 12:53
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    teknik direktörü Galtier'den için olay yorum

    'ın altyapısında yetişen ve geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılı ekipten ayrılarak Fransa'nın takımının yolunu tutan ile ilgili yeni hocası Galtier olay bir yorumda bulundu.

    Yeni hocasından Kapı için olay yorum

    Düzenlenen basın toplantısında Burak Yılmaz hakkında konuşan Galtier, "Burak gibi bir oyuncuya sahip olduğunuzda 16-18 yaş arası futbolculara 'rol model' olarak sunacak biri takımınızda oluyor. Onu transfer edebildiğimiz için çok şanslıyız. Burak, yaş aldıkça daha fazla çalışan bir oyuncu" dedi.

    "MUSTAFA KAPI'YI ANLATAMAM ÇÜNKÜ TANIMIYORUM"
    18 yaşındaki yeni transfer 'yla ilgili gelen soruya da cevap veren Galtier, "Mustafa Kapı'yı size anlatamam. Çünkü, onu tanımıyorum. Bizimle antrenman yapmıyor" ifadelerini kullandı.

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