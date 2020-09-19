Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman?

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N'Sakala, Hasiç, Atiba, Dorukhan, Mensah, Boyd, Larin

Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudriashov, Veysel, Nazım, Hakan, Fredy, Bünyamin, Amilton, Doğukan, Jahovic

SERGEN YALÇIN YOK

Siyah-beyazlı ekipte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için Trabzonspor maçında takımının başında yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, karantina süresi devam ettiği için yarın oynanacak mücadelede de kulübede olmayacak. Yalçın'ın yokluğunda geçen hafta olduğu gibi yardımcı antrenör Murat Şahin, Beşiktaş'ı kenardan yönetecek.

ANTALYASPOR'DA KORONAVİRÜS ŞOKU

Antalyaspor'da bu önemli maç öncesi koronavirüs şoku yaşandı. Takımda tam 52 kişinin testinin pozitif olduğu açıklanmıştı ancak son yapılan testler negatife döndü. Kafile gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.