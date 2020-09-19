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    • 19.09.2020 12:47
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    saat kaçta? ?

    saat kaçta ne zaman? BJK Antalyaspor maçı saat kaçta? Süper Lig’de 2. hafta heyecanı devam ediyor. Ligde heyecanın başlamasıyla futbolseverler maçların saatini ve tarihini araştırıyor. Beşiktaş bu hafta sahasında Antalyaspor’u ağırlayacak. Vodafone Park’ta gerçekleşecek maçta beIN SPORTS HD1'den naklen izlenecek. Maçın yönetimi hakem Halil Umut Meler tarafından yapılacak. Peki, ? ?

    takvim.com.tr
    Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta? Beşiktaş Antalyaspor maçı ne zaman?

    Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta ne zaman? BJK Antalyaspor maçı ne zaman? Süper Lig 2. hafta heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçı Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanacak. Peki, Beşiktaş Antalyaspor maçı saat kaçta ne zaman? İşte detaylar…

    BEŞİKTAŞ ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    Beşiktaş Antalyaspor maçı bugün saat 19:00'da yapılacak. Vodafone Park'ta gerçekleşecek maçta beIN SPORTS HD1'den naklen izlenecek. Maçın yönetimi hakem Halil Umut Meler tarafından yapılacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Necip, Vida, Welinton, N'Sakala, Hasiç, Atiba, Dorukhan, Mensah, Boyd, Larin

    Antalyaspor: Boffin, Eren, Kudriashov, Veysel, Nazım, Hakan, Fredy, Bünyamin, Amilton, Doğukan, Jahovic

    SERGEN YALÇIN YOK

    Siyah-beyazlı ekipte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için Trabzonspor maçında takımının başında yer alamayan teknik direktör Sergen Yalçın, karantina süresi devam ettiği için yarın oynanacak mücadelede de kulübede olmayacak. Yalçın'ın yokluğunda geçen hafta olduğu gibi yardımcı antrenör Murat Şahin, Beşiktaş'ı kenardan yönetecek.

    ANTALYASPOR'DA KORONAVİRÜS ŞOKU

    Antalyaspor'da bu önemli maç öncesi koronavirüs şoku yaşandı. Takımda tam 52 kişinin testinin pozitif olduğu açıklanmıştı ancak son yapılan testler negatife döndü. Kafile gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.

    49. RANDEVU

    Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de 49. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 48 lig karşılaşmasının 33'ünü Beşiktaş, 6'sını Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.

    Siyah-beyazlıların attığı 105 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 43 gol kaydetti. Geçen sezonun ikinci yarısında iki takım arasında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı Fraport TAV Antalyaspor 2-1 kazanmıştı. Siyah-beyazlı ekip ise deplasmandaki mücadelede rakibine 2-1 üstünlük kurmuştu.
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