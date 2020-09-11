Fransız ekibi Lille'in istediği genç oyuncu Instagram'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bugünlere gelmemde üzerimde hakkı ve emeği olan başta Fatih Terim olmak üzere tüm hocalarıma, takım arkadaşlarıma, Galatasaray'da ve Milli Takımlarda görev yapan tüm profesyonellere sonsuz teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin.