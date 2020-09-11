MUSTAFA KAPI YARIN FRANSA'YA GİDİYOR

Bu arada, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve Lille Kulübü ile anlaşan Mustafa Kapı da imza için yarın Fransa'ya gidecek. 2002 doğumlu orta saha, resmi işlemlerin ardından yeni takımına katılacak.