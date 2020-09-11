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    • 11.09.2020 13:17
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    ve 'den 4 genç yıldızın peşinde! , , 'ın ardından...

    Ligue 1 ekibi son olarak 'ı kadrosuna katarak, ve 'nın ardından 3.Türk oyuncuyu renklerine bağlamıştı. Kısa süre içerisinde ile de anlaşması beklenen Lille'in hedefinde 'den 4 genç isim daha var. İşte detaylar...

    Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in sportif direktörü Luis Campos, gelecek sezon için transferde yine Türk oyuncuları düşünüyor.

    Kadrosunda 3 Türk oyuncu bulunduran, son olarak da genç milli Mustafa Kapı'yı renklerine bağlayacak Lille'in sportif direktörü Luis Campos, gözünü yeniden Türkiye'ye çevirdi. Campos yeni sezonda ülkemizden 4 ismi izleyecek ve oyuncuların göstereceği performansa göre transferler gerçekleştirilecek.

    LUIS CAMPOS'UN TÜRKİYE'DEKİ YENİ GÖZDELERİ

    Campos bu sezonki gözdeleri ise şöyle; Altınordu'nun 2004 doğumlu sağ beki Berke Kılıç.

    Aytemiz Alanyaspor'un 2002'li forveti Mustafa Yıldırım.

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 2003 doğumlu sağ beki Eyüp Oskan.

    Fenerbahçe'nin 2002'li forveti Arda Okan Kurtulan.

    MUSTAFA KAPI YARIN FRANSA'YA GİDİYOR

    Bu arada, Galatasaray'la sözleşmesi sona eren ve Lille Kulübü ile anlaşan Mustafa Kapı da imza için yarın Fransa'ya gidecek. 2002 doğumlu orta saha, resmi işlemlerin ardından yeni takımına katılacak.
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