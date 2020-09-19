Süper Lig'de ikinci hafta maçında sezona mağlubiyetle başlayan Gençlerbirliği, İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Konyaspor'u konuk ediyor. Mert Nobre'nin öğrencileri bu kez sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Sezonun ilk haftasınnı bay geçen Konyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR MAÇININ 11'LERİ

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo Toure, Diego, Halil İbrahim, Motta, Soner, Giovanni Sio, Sefa Yılmaz, Candeias, Stancu

Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Miya, Shengelia, Ömer Ali, Cikalleshi

Geçen sezonun son deplasman maçında Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Konyaspor, üst üste iki dış saha galibiyetini en son Eylül 2018'de almıştı. 2010/21 Süper Lig sezonunun ilk haftasında en düşük gol beklentisinde kalan takım Gençlerbirliği oldu.

Gençlerbirliği'nin yeni transferi Diego Angelo, 2013/14 sezonundan bu yana iki gol attığı tek Süper Lig maçını Konyaspor'a karşı oynadı. Konyaspor'un Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne attığı son beş golün üçünde Nejc Skubic'in doğrudan katkısı var.

2009/10 sezonundan bu yana Gençlerbirliği'ni çalıştıran teknik direktörler Süper Lig'de çıktıkları ilk iç saha maçlarında sadece bir yenilgi aldı.

Konyaspor'un yeni teknik direktörü İsmail Kartal, bir önceki takımı Rizespor'un başında çıktığı ilk Süper Lig maçında da deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşmış ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.