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    • 19.09.2020 13:42
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    - | CANLI ANLATIM

     heyecanı devam ediyor.  ile  karşı karşıya geliyor. Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayan karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor. Gençlerbirliği'nin 39 yaşındaki çalıştırıcısı   teknik direktörlük kariyerindeki ilk galibiyetini elde etmeyi amaçlıyor. Maçın canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz...

    CANLI | Gençlerbirliği-Konyaspor

    'de ikinci hafta maçında sezona mağlubiyetle başlayan , 'ın çalıştırdığı 'u konuk ediyor. 'nin öğrencileri bu kez sahadan galibiyet ile ayrılmak istiyor. Sezonun ilk haftasınnı bay geçen Konyaspor ise deplasmanda galibiyet arayacak.

    GENÇLERBİRLİĞİ - KONYASPOR MAÇININ 11'LERİ

    Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo Toure, Diego, Halil İbrahim, Motta, Soner, Giovanni Sio, , Candeias, Stancu

    Konyaspor: Sehic, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Guilherme, Jevtovic, Hadziahmetovic, Miya, Shengelia, Ömer Ali, Cikalleshi

    Geçen sezonun son deplasman maçında Trabzonspor'u 4-3 mağlup eden Konyaspor, üst üste iki dış saha galibiyetini en son Eylül 2018'de almıştı. 2010/21 Süper Lig sezonunun ilk haftasında en düşük gol beklentisinde kalan takım Gençlerbirliği oldu.

    Gençlerbirliği'nin yeni transferi Diego Angelo, 2013/14 sezonundan bu yana iki gol attığı tek Süper Lig maçını Konyaspor'a karşı oynadı. Konyaspor'un Süper Lig'de Gençlerbirliği'ne attığı son beş golün üçünde Nejc Skubic'in doğrudan katkısı var.

    2009/10 sezonundan bu yana Gençlerbirliği'ni çalıştıran teknik direktörler Süper Lig'de çıktıkları ilk iç saha maçlarında sadece bir yenilgi aldı.

    Konyaspor'un yeni teknik direktörü İsmail Kartal, bir önceki takımı Rizespor'un başında çıktığı ilk Süper Lig maçında da deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşmış ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

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