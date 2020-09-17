Neftçi Galatasaray hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Neftçi Galatasaray maçı saat kaçta?

Neftçi Galatasaray hangi kanalda? Neftçi Galatasaray maçı saat kaçta ne zaman? UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Galatasaray'ın rakibi Azerbaycan temsilcisi Neftçi olacak. Deplasmanda tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada, 90 dakikada eşitlik bozulmazsa uzatmalara gidilecek. Peki, Neftçi Galatasaray hangi kanalda? Neftçi Galatasaray maçı saat kaçta? İşte merak edilen soruların yanıtları!
NEFTÇİ GALATASARAY HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın Neftçi Bakü'ye konuk olacağı UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçı, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Zorlu mücadele TSİ 19.00'da başlayacak ve Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.
Galatasaray'ın 20 kişilik kadrosunda yeni transferlerden Oghenekaro Etebo'nun yanı sıra Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol ile UEFA'ya bildirilen listede olmayan Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ve Valentine Ozornwafor yer almadı.
Galatasaray'ın Neftçi maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.
KAZANAN TUR ATLAYACAK
Neftçi-Galatasaray maçını kazanan takım, adını 3. eleme tura yazdıracak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için müsabakayı kazanan ekip, 3. eleme turuna yükselecek.
Karşılaşma, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak.
Turu geçen takım, 3. eleme turunda, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE AZERBAYCAN TAKIMLARI 5. RANDEVUDA
Neftçi-Galatasaray karşılaşması, Türkiye ve Azerbaycan takımları arasındaki 5. maç olacak.
Müsabakayla Neftçi ile kez bir Türkiye takımıyla resmi maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele, Galatasaray açısından da ilk kez bir Azerbaycan takımıyla resmi maçta karşılaşma anlamına geliyor.
İki ülke takımları, daha önce 2 farklı eşleşmede 4 kez karşılaştı. 1994-1995 sezonunda Fenerbahçe, UEFA Kupası elemelerinde Azerbaycan'ın Turan takımıyla karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 5-0 ve 2-0 kazandığı iki maçın ardından tur atlayan taraf oldu.
İki ülke takımlarının ikinci karşılaşması ise 2000-2001 sezonunda oldu. UEFA Kupası elemelerinde Antalyaspor ile Kepez'in eşleşmesinde 5-0 ve 2-0'lık skorlu galibiyetlerle Antalya temsilcisi turu geçti.
Türkiye ve Azerbaycan takımlarının daha önce yaptığı 4 maçta Türkiye takımları toplamda 14 gol atarken, rakiplerinin gol bulmasına izin vermedi.