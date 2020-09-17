Neftçi Galatasaray hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Neftçi Galatasaray maçı saat kaçta?

TÜRKİYE AZERBAYCAN TAKIMLARI 5. RANDEVUDA

Neftçi-Galatasaray karşılaşması, Türkiye ve Azerbaycan takımları arasındaki 5. maç olacak.

Müsabakayla Neftçi ile kez bir Türkiye takımıyla resmi maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele, Galatasaray açısından da ilk kez bir Azerbaycan takımıyla resmi maçta karşılaşma anlamına geliyor.

İki ülke takımları, daha önce 2 farklı eşleşmede 4 kez karşılaştı. 1994-1995 sezonunda Fenerbahçe, UEFA Kupası elemelerinde Azerbaycan'ın Turan takımıyla karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 5-0 ve 2-0 kazandığı iki maçın ardından tur atlayan taraf oldu.

İki ülke takımlarının ikinci karşılaşması ise 2000-2001 sezonunda oldu. UEFA Kupası elemelerinde Antalyaspor ile Kepez'in eşleşmesinde 5-0 ve 2-0'lık skorlu galibiyetlerle Antalya temsilcisi turu geçti.

Türkiye ve Azerbaycan takımlarının daha önce yaptığı 4 maçta Türkiye takımları toplamda 14 gol atarken, rakiplerinin gol bulmasına izin vermedi.