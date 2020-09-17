CBC Sport izleme yolları nelerdir? CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport frekansı nasıl? Neftçi Bakü – Galatasaray maçını yayınlayacak Azerbaycan kanalı CBC Sport'un yayın bilgileri ve izleme yolları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray'ın Azerbaycan deplasmanında oynayacağı mücadele saat 19:00'da başlayacak.

CBC SPORT NASIL İZLENİR?

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport'u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.