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    • 17.09.2020 10:34
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    Trabzon'a İngiliz orta saha! Chelsea ile anlaşma sağlandı

    Transfer çalışmalarına devam eden Trabzon, bonservisi Chelsea'de bulunan Lewis Baker için İngiliz ekibiyle anlaşmaya vardı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'ta kiralık olarak forma giymişti.

    Trabzonspor'a İngiliz orta saha

    A Spor'un son dakika haberine göre Trabzonspor, Lewis Baker transferi için İngiliz ekibi Chelsea'yle anlaşmaya vardı. Oyuncunun akşam saatlerinde Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ifade edildi.

    Lewis Baker, geçtiğimiz sezonu Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'ta kiralık olarak geçirmişti. Bu süreçte 9 maça çıkan genç isim, skor üretemedi.

    LEWIS BAKER KİMDİR?
    25 Nisan 1995 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Lewis Baker, futbol kariyerine 2011 yılında Chelsea altyapısında başladı. kariyeri boyunca Sheffield Wednesday, Vitesse, Middlesbrough, Leeds, Reading ve Fortuna Düsseldorf gibi takımlara kiralanan Baker, orta sahanın merkezinde forma giyiyor. Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, 1.82 boyunda. Baker'ın 2022 yılına kadar Chelsea ile sözleşmesi bulunuyor. İngiltere U21 Milli Takımı'nda 17 kez forma giyen 25 yaşındaki genç futbolcu, 8 gol kaydetti.
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