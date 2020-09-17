Neftçi Galatasaray şifresiz veren kanallar! Neftçi Galatasaray şifresiz veren yabancı kanallar hangileri?

Galatasaray'ın Avrupa maçı olan Neftçi Bakü karşılaşması CBC Sports'dan da yayınlacak. Azerbaycan kanalı CBC Sports şifresiz olarak yayınlayacağını açıkladı. Galatasaray'ın tüm maçlarının yayınlayan Winsport TV'de maçı ücretsiz yayınlayacağını açıkladı.

Galatasaray'ın 20 kişilik kadrosunda yeni transferlerden Oghenekaro Etebo'nun yanı sıra Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol ile UEFA'ya bildirilen listede olmayan Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ve Valentine Ozornwafor yer almadı.

Galatasaray'ın Neftçi maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.