Neftçi Galatasaray şifresiz veren kanallar! Neftçi Galatasaray şifresiz veren yabancı kanallar hangileri?

Neftçi Galatasaray şifresiz veren kanallar hangileri? Neftçi Galatasaray şifresiz veren yabancı kanallar hangileri? UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu maçında Galatasaray'ın rakibi Azerbaycan ekibi Neftçi olacak. Sarı kırmızılı ekip tek maç üzerinden oynanacak karşılaşmada tur vizesi arayacak. Maçı canlı izlemek isteyenler de Neftçi Galatasaray şifresiz veren kanallar listesini sorguluyor.
NEFTÇİ GALATASARAY ŞİFRESİZ VEREN KANALLAR!
Karşılaşmayı D-Smart Smart Spor aboneliği bulunanlar şifresiz canlı izleyebilecek.
Karşılaşma şifresiz olarak ise Azerbaycan kanalı CBC Sport'tan ekranlara gelecek. Bu kanalı izleyebilmek için uydu alıcınızın ayarlarını yapmanız gerekiyor.
Galatasaray'ın Avrupa maçı olan Neftçi Bakü karşılaşması CBC Sports'dan da yayınlacak. Azerbaycan kanalı CBC Sports şifresiz olarak yayınlayacağını açıkladı. Galatasaray'ın tüm maçlarının yayınlayan Winsport TV'de maçı ücretsiz yayınlayacağını açıkladı.
Galatasaray'ın 20 kişilik kadrosunda yeni transferlerden Oghenekaro Etebo'nun yanı sıra Yunus Akgün, Ali Yavuz Kol ile UEFA'ya bildirilen listede olmayan Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir ve Valentine Ozornwafor yer almadı.
Galatasaray'ın Neftçi maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:
Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Christian Luyindama, Okan Kocuk, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Fatih Öztürk.
KAZANAN TUR ATLAYACAK
Neftçi-Galatasaray maçını kazanan takım, adını 3. eleme tura yazdıracak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaşması olmayacağı için müsabakayı kazanan ekip, 3. eleme turuna yükselecek.
Karşılaşma, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak.
Turu geçen takım, 3. eleme turunda, Makedonya'nın Renova ile Hırvatistan'ın Hajduk Split ekipleri arasındaki eşleşmenin galibiyle karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE AZERBAYCAN TAKIMLARI 5. RANDEVUDA
Neftçi-Galatasaray karşılaşması, Türkiye ve Azerbaycan takımları arasındaki 5. maç olacak.
Müsabakayla Neftçi ile kez bir Türkiye takımıyla resmi maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele, Galatasaray açısından da ilk kez bir Azerbaycan takımıyla resmi maçta karşılaşma anlamına geliyor.