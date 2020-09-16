Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sörloth ile Leipzig ve 2 takım daha ilgileniyor. Oyuncu ise Leipzig'e gitmek istiyor ancak bu sürecin dört tarafı var. Sıkıntılı bir süreç" ifadelerini kullandı.
Ağaoğlu, "Sörloth, 2020-2021 sezonunda maçların yarısında oynaması takdirinde 6 milyon euroya Trabzonspor satın alma hakkına sahipti ama şuan öyle bir şey söz konusu değil. Sörloth transferi finansal noktada kilitlendi. Crystal Palace biz ne kadar alırsak o kadar istiyor. Yani biz 1 alacaksak, onlar da 1 alacak. Oyuncu bizde kiralık, Crystal Palece'nın oyuncusu, Leipzig ve 2 kulübün ilgisi vardı. Oyuncuda ısrarlı bir şekilde Leipzig kulübüne gitmek istedi. Bu işin şuan 4 tarafı var; Crystal Palace, Trabzonspor, Leipzig ve Sörloth." diye konuştu.
"GRİ BİR SÖZLEŞME"
Sözleşmede de 9 milyon euroluk serbest kalma maddesi olduğunu aktaran Ağaoğlu, "Biraz gri bir sözleşme ve 4 tarafın mutabakatı ile çözülecek bir sözleşme. Özellikle Trabzonspor ve Crystal Palece kulübü anlaşırsa, bu iş çözülebilir. Ne biz onların bilgisi olmadan satabiliyoruz, ne de onlar bizden izinsiz satabiliyor. Eğer bu transfer olursa biz Crystal Palace ne alırsa, bizde onu almak istedik ama onlar böyle bir durumun olmayacağını söyledi. Şuan Trabzonspor'un sözleşmesi futbolcusu, bizden habersiz bir işlem olamaz zaten orada." şeklinde konuştu.