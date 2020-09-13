



AHMET AĞAOĞLU TOTTENHAM'I AÇIKLAMIŞTI

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, son olarak Tottenham ve RB Leipzig ile görüşmelerin sürdüğünü belirtmişti. Ağaoğlu, "Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz. Crystal Palace ve biz. İkimiz de bu transferde hak sahibiyiz." ifadelerini kullanmıştı.