İsmi ciddi şekilde Alman ekibi Leipzig'le anılan 24 yaşındaki oyuncu, Uluslar Ligi maçları için Norveç'e gitmişti. Ancak başarılı futbolcu, Türkiye'ye dönmedi.

"BU TRANSFERDE HAK SAHİBİYİZ"

Konuyla ilgili Fanatik'e konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Sörloth gitmek istiyor. Ama gitmek isteyen her oyuncuya, hemen tamam diyeceğiz diye bir dünya yok. Leipzig ve Tottenham ile görüşüyoruz. Crystal Palace ve biz. İkimiz de bu transferde hak sahibiyiz. Trabzonspor'un menfaati ne ise onun için hareket edeceğiz. İnsanların henüz anlamadığı, bu takımın şöyle bir özelliği var; yetiştirir satar, geliştirir satar. Aldığı oyuncuyla para batırmaz." ifadelerini kullandı.