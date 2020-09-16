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    • 16.09.2020 14:34
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    'in transferini böyle duyurdular! İngilizler 25 milyon Euro'yu gözden çıkardı

    İtalya Serie A'da Roma forması giyen , Avrupa devlerinin iştahını kabartıyor. Son dönem adı sık sık ile anılan Cengiz Ünder hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. . ve 'nin sakatlıkları sonrasında takımda kalması beklenen Cengiz'in sürpriz bir talibi daha çıktı.

    İtalya Serie A ekiplerinden Roma'nın formasını giyen Milli futbolcumuz Cengiz Ünder için flaş bir iddia ortaya atıldı. Çizme temsilcisinde Nicola Zaniola ve Diego Perotti'nin sakatlıkları sonrasında takımda kalması beklenen Cengiz'in, İngiltere Premier Lig'den taliplerinin olduğu öğrenildi.

    Buna göre özellikle 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için Çağlar Söyüncü'nün de formasını giydiği Leicester City'nin devrede olduğu edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

    CENGİZ SICAK BAKIYOR

    Ayrıca Ada temsilcisinin, 23 yaşındaki futbolcu için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı bilgisine ulaşıldı. İki kulübün yöneticileri önümüzdeki günlerde İtalya'da bir araya gelecek. Cengiz'in oynadığı bölgede alternatif sıkıntısı çeken Roma şu an itibarıyla satışa sıcak bakmasa da Milli futbolcumuzun İngiltere'de oynamak istediği belirtildi.

    Cengiz'in adı transfer döneminde uzun süre Napoli ile anılmıştı fakat transfer gerçekleşmemişti.
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