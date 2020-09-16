CENGİZ SICAK BAKIYOR

Ayrıca Ada temsilcisinin, 23 yaşındaki futbolcu için 25 milyon Euro'yu gözden çıkardığı bilgisine ulaşıldı. İki kulübün yöneticileri önümüzdeki günlerde İtalya'da bir araya gelecek. Cengiz'in oynadığı bölgede alternatif sıkıntısı çeken Roma şu an itibarıyla satışa sıcak bakmasa da Milli futbolcumuzun İngiltere'de oynamak istediği belirtildi.