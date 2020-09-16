Tekrar söylüyoruz. Bu konu sadece TFF ve Spor Bakanlığı'nı ilgilendiren bir konu değil. Ana merci kararı Sağlık Bakanlığı'dır. Randevu talep edip düşüncelerimizi, bunun en doğru şekilde nasıl yapılabileceğini kendilerine aktaracağız.