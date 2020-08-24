Ljajic'in durumunun sorulduğu Yalçın, bu oyuncunun sakatlığının bulunduğunu ve şu ana kadar antrenmana çıkmadığını belirtirken, Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimle ilgili olarak da, "Biz spor adamıyız. Siyaset olarak yaşanan olaylarla bağlantı kurmamız zor. Bu konular bize uzak. Biz sadece futbol oynamaya geldik. İşimiz spor yapmak. Bize uzak konular diğerleri. Biz bugün buraya geldik ve Yunan yetkililere çok teşekkür ediyoruz. Bizi çok güzel karşıladılar. Sporun içinde kalmak istiyoruz. Sadece bu oyunun içinde kalalım, en mantıklısı bizim için bu" diyerek sözlerini tamamladı.

ATİBA: TURLA AYRILMAK İSTİYORUZ

Basın toplantısına Teknik Direktör Sergen Yalçın ile birlikte katılan Kanadalı oyuncu Atiba Hutchinson, antrenmanlarda turu geçmek üzerine odaklandıklarını belirterek, "Kondisyonumuz üst seviyede, heyecanla maçı bekliyoruz. Amacımız turu geçmek. Burada iyi ağırlandık ve misafirperverlikleri için herkese teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım. 1 sene daha burada olacağım. Buraya bir amaç için geldik. Turla ayrılmak istiyoruz. Lig bittikten 2 hafta sonra antrenmanlara başladık ve bu nedenle kondisyon olarak düşmedik. Bu maça da iyi hazırlandık. Gerekli sonucu alacağız. PAOK'u tanıyorum, iyi bir takım. Önlemlerimizi aldık ve hazırız" ifadelerini kullandı.