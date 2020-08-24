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    • 24.08.2020 23:17
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    , 'nun genç oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

    öncesi çalışamalarını sürdüren , 'nun genç oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlılar 21 yaşındaki oyuncu için İzmir ekibine 150 bin Euro ödeme yapılacak. Ayrıca bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay verilecek.

    Atakan Üner'den Beşiktaş'a 3 yıllık imza

    Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir oyuncuya daha imza attırdı.

    Daha önce Kayserispor'dan Mensah, Alanyaspor'dan Welinton ve Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren N'Sakala ile sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, Altınordu forması giyen Atakan Üner'i de kadrosuna kattı.

    21 yaşındaki futbolcu için İzmir ekibine 150 bin euro ödeneceği, ayrıca bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay verileceği ifade edildi.

    Genç kanat oyuncusu, Beşiktaş'a 3 yıllık imza attı.

    28 MAÇTA 4 GOL 8 ASİST
    Atakan Üner, geçtiğimiz sezon Altınordu formasıyla 28 maça çıkarken, 4 gol 8 asistlik katkı sağladı.
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