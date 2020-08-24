Süper Lig'de yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, bir oyuncuya daha imza attırdı.

Daha önce Kayserispor'dan Mensah, Alanyaspor'dan Welinton ve Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren N'Sakala ile sözleşme imzalayan siyah-beyazlılar, Altınordu forması giyen Atakan Üner'i de kadrosuna kattı.