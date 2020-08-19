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Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan olay yaratan sözler: Kim ya o adam, çıksın kim kimi dövüyor görsün

Hasret geride bıraktığımız sezonun ara transfer döneminde son ermiş ve 47 yaşındaki Sergen Yalçın'ın, Beşiktaş'ın teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu.Sergen Yalçın, futbolculuğu döneminde çalkantılı bir süreç geçirdi. Ayrıca oldukça esprili bir kişiliğe sahip olduğu bilinen Sergen Yalçın'ın geride efsane sözler bıraktı. İşte başta Beşiktaş yeni teknik direktörü Sergen Yalçın olmak üzere futbol dünyasından unutulmaz sözler.

19.08.2020 17:12 - Son Güncelleme: 19.08.2020 17:12
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan olay yaratan sözler: Kim ya o adam, çıksın kim kimi dövüyor görsün

Sergen Yalçın, her daim futbol dünyasının nev-i şahsına münhasır isimlerinden biri oldu...

Sergen Yalçın sadece Beşiktaş değil, Türk futbolu için de özel bir isim. Hem futbolculuk hem yorumculuk kariyerinde birbirinden ilginç sözlere imzasını attı Sergen Yalçın. Defalarca capsleri yapıldı.

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Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan olay yaratan sözler: Kim ya o adam, çıksın kim kimi dövüyor görsün

İşte Sergen Yalçın'ın unutulmaz sözlerinden bazıları:

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan olay yaratan sözler: Kim ya o adam, çıksın kim kimi dövüyor görsün

Muhabir: Çok koşsaydın nasıl bir futbolcu olurdun?
Sergen: Çok koşsaydım atlet olurdum, futbolcu değil!

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan olay yaratan sözler: Kim ya o adam, çıksın kim kimi dövüyor görsün

Vedat Okyar: "Sergen koşmadığın için çok eleştiriliyorsun, ne diyorsun bu konuda?"
Sergen: "Ya Vedat abi, ben koşunca yoruluyorum, bunu kimseye anlatamıyorum bir türlü."

Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'dan olay yaratan sözler: Kim ya o adam, çıksın kim kimi dövüyor görsün

-Sergen, Pierre Van Hooijdonk senden daha iyi frikik atıyor diyorlar, ne diyorsun?
-O çalışmış yapmış, bizimki Allah vergisi.

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