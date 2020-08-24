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Yunanistan'da oynanacak olan mücadelede Mirin, Douglas ve Adem Ljajic sakatlıkları sebebiyle kamp kadrosuna alınmadı.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DERKEN...

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adem Ljajic'in Arabistan Ligi'nden bir takımla transfer görüşmeleri yaptığı ileri sürülmüştü ve bu sebepten dolayı kadroda yer almadığı iddia edildi. Ancak Sırp futbolcunun sakatlığı sebebiyle maç kafilesinde yer almadığı ortaya çıktı.