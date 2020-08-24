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    • 24.08.2020 12:48
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    , Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı maçı kadrosunu açıkladı! 3 isim kadroda yok...

    Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Yunan temsilcisi ile karşılaşacak. 25 Ağustos günü saat 21.00’de Toumba Stadyumu’nda Yunanistan ekibi PAOK ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maç kadrosu açıklandı. Siyah-beyazlılarda 3 isim kadroya alınmazken,  ile ilgili gerçek ortaya çıktı.

    Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde PAOK ile çok kritik maçta karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın takımının başında ilk Avrupa mücadelesine çıkacak.

    YENİ TRANSFERLER KADRODA
    Sergen Yalçın, PAOK maçı kafilesine yeni transferler Welinton, N'Sakala ve Mensah'ı dahil etti.

    İSİM YOK
    Yunanistan'da oynanacak olan mücadelede Mirin, Douglas ve Adem Ljajic sakatlıkları sebebiyle kamp kadrosuna alınmadı.

    TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DERKEN...
    Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adem Ljajic'in Arabistan Ligi'nden bir takımla transfer görüşmeleri yaptığı ileri sürülmüştü ve bu sebepten dolayı kadroda yer almadığı iddia edildi. Ancak Sırp futbolcunun sakatlığı sebebiyle maç kafilesinde yer almadığı ortaya çıktı.

    İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı kamp kadrosu: Ersin, Utku, Roco, N'Koudou, Umut Nayir, Güven Yalçın, Oğuzhan, Boyd, Atiba, Larin, Hasic, Necip, N'Sakala, Welinton, Vida, Dorukhan, Rıdvan, Mensah, Lens.
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    Haberler Spor Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı PAOK maçı kadrosunu açıkladı! 3 isim kadroda yok...
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