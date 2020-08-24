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    • Spor
    • 24.08.2020 Gazete
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    'da sürprizi! 'ın Cezayirli ön liberoyu istediği iddia edildi

     için ilginç bir iddia Bild gazetesinden geldi. Gazete Schalke'nin geçen sezonu Newcastle'da kiralık olarak geçiren Cezayirli orta saha için Beşiktaş'ın takipte olduğunu iddia etti. Bild'in sayfalarına taşınan haberde Bentaleb'in gidebileceği vurgulandı.

    Kartal'da Nabil Bentaleb sürprizi!

    Beşiktaş için ilginç bir iddia Bild gazetesinden geldi. Gazete Schalke'nin geçen sezonu Newcastle'da kiralık olarak geçiren Cezayirli orta saha Nabil Bentaleb için 'ın takipte olduğunu iddia etti. Bild'in sayfalarına taşınan haberde Bentaleb'in gidebileceği vurgulandı.

    PAZARLIKLAR DEVAM EDİYOR
    Beşiktaş ile birlikte Hellas Verona takımının da Bentaleb'i istediğini okurlarına duyururken Beşiktaş'ın bu transferi gerçekleştirmek için Alman kulübüyle pazarlık yaptığı öne sürüldü.

    NEWCASTLE'DE ETKİSİZ KALDI
    Geçtiğimiz sezonu 'nin Newcastle takımında kiralık olarak geçiren Cezayirli futbolcu 17 karşılaşmaya çıktı. Ancak takımına her hangi bir katkı sağlayamazken bekleneni veremedi.

    SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR
    Bild gazetesi sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Cezayirli futbolcunun bonservisiyle alınabileceğini duyurarak Beşiktaş'ı bir adım önde gösterdi.

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