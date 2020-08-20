NELER YAŞANMIŞTI?

Zekeriya Alp, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Zorlu Center'de yaptığı görüşmeyle günlerce gündemi meşgul etmişti.

ERMAN TOROĞLU: LİGİ DİZAYN ETTİNİZ!

Fotomaç Gazetesi köşe yazarı ve A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, ilk kez Zorlu görüşmesini köşesinde taşımış ve 11 Aralık 2019 günü yazdığı yazısında konu ile ilgili şu ifadelere yer vermişti;

"Tarih 5 Aralık, günlerden Perşembe saat 16.50, yer Zorlu Center'da Nihat Özdemir'in bürosu.

Ağır misafirler ayrı ayrı gelmeye başlıyorlar.

Peki, nereye?

Nihat Özdemir'in bürosuna.

Ağır misafirler kimler mi? İkisi Ali Koç ile Semih Özsoy.

Diğeri kim? Bence size 5 isim sorsam yine bilemezsiniz. Neden?