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  • 03.11.2019 15:43
  • Son Güncelleme: 03.11.2019 15:54

MHK Başkanı , Başkanı 'un taşeronu çıktı!

'un dün evinde Göztepe'ye 1-0'lık skorla yenildiği maça kötü yönetimiyle damga vuran Fırat Aydınus ve VAR hakemi Koray Gençerler'e tepki yağdı. Sezon başından bu yana Trabzonspor maçlarında yaşanan hatalar nedeniyle MHK Başkanı de eleştiri oklarının hedefi olurken, Alp ile Başkanı arasındaki grift ilişkiler yumağı da kirli düzeni gün yüzüne çıkardı.

MHK Başkanı Alp, F.Bahçe Başkanı Koç'un taşeronu çıktı

Süper Lig'in 10'uncu haftasında dün oynanan karşılaşmada Göztepe'yi evinde konuk eden , sahadan 1-0'lık skorla mağlup olarak ayrılırken maç sonrası kötü yönetimi nedeniyle maçın hakemi Fırat Aydınus ve VAR hakemi Koray Gençerler'e büyük öfke vardı.

Özellikle Sosa ve Yusuf'a yapılan kartlık müdahalelere faul bil çalmayan, Sörloth'un Göztepe ceza sahası içerisinde yerde kaldığı pozisyonda penaltıyı görmezden gelen Fırat Aydınus ve VAR hakemi Koray Gençerler eleştiri oklarının hedefi oldu.

Trabzonspor yönetimi ve taraftarların öfkesi adeta sele dönüşürken; MHK Başkanı ile Başkanı arasındaki ticari ilişki de iddiaları beraberinde getirdi. 61saat.com isimli haber sitesinde yer alan iddiaya göre, MHK Başkanı Zekeriya Alp'e ait olan Alpplas şirketinin en büyük müşterisinin Ali Koç'a ait olan Arçelik olması, perde arkasında yaşananları gün yüzüne çıkardı.

Özellikle bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada bu olaya büyük tepki gösterirken, "MHK Başkanı, Koç'un taşeronu çıktı. Zekeriya Alp, kazancının büyük bölümünü Koç'tan kazanırken, hakemlerden nasıl adaletli bir yönetim sergilemesini isteyebilir! Fenerbahçe maçlarına bakın, Trabzonspor'un maçlarına bakın zaten fotoğrafı net bir şekilde bir şekilde görebilirsiniz." dedi.

FENERBAHÇE'YE AYNI HAKEMLER
Özellikle Fenerbahçe'nin maçlarına bu sezon aynı hakemlerin atanması dikkat çekti. Ligin ilk karşılaşmasında Fenerbahçe lehine 3 penaltı kararı veren Arda Kardeşler, 2 hafta önce oynanan Denizlispor-Fenerbahçe maçında da VAR hakemi olarak görev yapmış ve Denizlispor lehine olması gereken 2 penaltı pozisyonunda maçın hakemini VAR'a çağırmamıştı. Aynı Arda Kardeşler adeta ödüllendirilerek bu hafta oynanacak Kayserispor - Fenerbahçe maçına atandı.

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