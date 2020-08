Beşiktaş, "Bırakmam Seni" destek kampanyası çerçevesinde, iş birliği yaptığı dijital uygulama Help Steps ile bir anlaşma imzaladı. Vodafone Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısının ardından "Help Steps nedir, nasıl kullanılır?" sorusunun yanıtı taraftarlar tarafından yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Peki, Beşiktaş Help Steps uygulaması ne işe yarar? İşte uygulamaya dair detaylar...

HELP STEPS NEDİR VE NASIL KULLANILIR?

Help Steps uygulaması Apple Store ve Google Play üzerinden indirilebiliyor. Anlaşmaya göre, akıllı telefonuna HelpSteps (HS) uygulamasını indiren siyah beyazlı taraftarlar, gün içinde attıkları adımları gün sonunda Beşiktaş Kulübü'ne gelir olarak bağışlayabilecek.