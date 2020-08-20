Projeye ilişkin bilgi veren Çebi, "Taraftarımızın atacakları her adım hem kendilerine sağlık kazandırabileceği gibi kulüplerine de gelir kazandıracak. Öncelikle taraftarımızın yürüyerek sağlıklı olmasını ve yürüyerek bize katkı vermesini diliyoruz." diye konuştu.

Siyah-beyazlı kulübün derneklerinin kampanyaya katkısına değinen Çebi, "Derneklerimizin bizim geldiğimiz sürecin başından beri çok büyük katkı verdiğini ifade etmek istiyorum. Derneklerimizin bu ve buna benzer projelerle katkı vereceklerine inanıyorum. Halen birkaç derneğimiz işin siyasetinde olsa da onları da hoş görüyoruz. Siyaseti bıraksınlar, Beşiktaş'a katkı vermeye baksınlar." şeklinde konuştu.

Çebi ayrıca "Ödül Senin" kampanyasında hız kesildiğini kaydederek taraftarlara, "Ayağa kalkıp hızlanmakta fayda var." dedi.