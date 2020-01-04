MHK Başkanı Zekeriya Alp, 2019-2020 sezonunun ilk yarısının tamamlanmasının ardından bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda kamuoyunda çokça tartışılan Fenerbahçe Başkanı Koç ile Zorlu Center'daki buluşmasından da bahsetti.
ALİ KOÇ 'İKNA OLDUM" DEDİ
Zekeriya Alp, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yapılan görüşmede gözlemci not sistemi, penaltı tekrarları dahil tüm konuların hepsini anlattığını belirterek, "Ali Koç, 'İkna oldum, teşekkür ederim' dedi" ifadesini kullandı. Ayrıca, "Kendisine kural hatası iddialarını ve atamaları anlattım" dedi.
HER KULÜPLE GÖRÜŞEBİLİRİM
MHK Başkanı Alp, "Her kulüp başkanı ile Başkanımız Nihat Özdemir'in olduğu ortamda, görüşmeye hazırım. Toplantının yeri konusundaki eleştirilere saygı duyarım. Keşke Zorlu Center'da buluşmasaydık ama adaletin mekanı olmaz" dedi.
KOÇ HOLDİNG'LE ÇALIŞMAM ETİK
Zekeriya Alp sözlerine şöyle devam etti: Ben 30 yıldır Koç Holding ile iş yapıyorum. Ali Koç'u ilk kez Zorlu'da gördüm. Koç Holding'le çalışmamda etik dışı bir unsur yok. Bu çalışma ile gurur duyuyorum. Sezon başında bunu TFF Başkanı'na da ilettim. O da bizim en büyük sponsorumuz Arçelik dedi".
VAR KAOSU HER YERDE VAR...
"VAR'ın futbola katkısı inkar edilemez bir gerçek. 2 yılda geldiğimiz noktayı özellikle Avrupa'yla karşılaştırdığımızda çok olumlu buluyorum. Bugün Avrupa'nın birçok ülkesinde VAR kaosu yaşanıyor. VAR sistemi ilk yarıda 738 pozisyonu kontrol etti. Bu rakam geçtiğimiz sezonun ilk yarısında 881'di."
GRİ POZİSYONLAR BİLE KONUŞULDU
"İlk yarısı geride kalan ligimizde, belki de; hakem hataları hiç bu kadar tartışılmamış, bir taç, bir korner, bir penaltı, bir faul için hiç bu kadar açıklamalar, bildiriler yayınlanmamış, sosyal medyada özellikle senaryolar üretilmemişti. Gri her pozisyon, kurgulanmış senaryoya dönüştü. Biraz daha duyarlı olmamız gerekiyor"
ALP'İN ZORLU PİŞMANLIĞI - LEVENT TÜZEMEN
Zorlu Center'da yapılan TFF, MHK, F.Bahçe gizli görüşmesinin medyaya sızması F.Bahçe-Beşiktaş derbisindeki hakem hataları, Zekeriya Alp ve arkadaşlarını medya ile buluşturdu. Görüşmenin Zoru Center'da yapılmasına Alp'in pişmanlığını hep beraber gördük. Özellikle Ali Koç'un bu görüşmede ikna olmasına rağmen bunu bir türlü dile getirmemesi dikkat çekici. Alp'in "VAR kayıtları bizi ilgilendirmiyor" sözü de hataydı.
KAMUOYUNU TATMİN ETMEDİ - EVREN TURHAN
Zekeriya Alp'in basın toplantısında merak ettiğim birçok konu vardı. Ancak Alp'in açıklamalarının beni tatmin etmediği gibi kamuoyunu da aydınlatmadığını düşünüyorum. Alp özellikle Zorlu Center buluşması ve Koç Holding'le olan ticari ilişkisini açıklamakta zorlandı. Ama beni asıl düşündüren hakemlerimizin iyi olduğunu düşünmesi oldu. Madem hakemler iyi neden bu kadar eleştiriliyor? Öz eleştiri beklerdim.
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